Coffeeberry Stavanger stenger dørene

Jeg ble sjokkert. Ikke fordi det var usannsynlig at det kunne skje. Jeg visste jo at det gikk dårlig. Men at det skulle skje så raskt. Jeg hadde planlagt et møte der på fredag. Hvor skulle vi nå møtes? Hvor skal jeg i det hele tatt møte folk i Stavanger nå? Det er jo bare Coffeeberry som har skikkelig god kaffe.

Trist for kaffeelskere

Det er en trist dag for alle kaffeelskere i Stavanger. For en urban siddis er det kanskje for langt å dra til Sandnes eller Bryne. Selv er jeg så heldig å bo i Sandnes. Men er det noe Stavanger trenger i bybildet, så er det et sted som Coffeeberry, med stor takhøyde, unik sjarm og god kaffe laget av ildsjeler.

Det er blitt et tomrom i Stavanger nå. Jo, det finnes andre kafeer. Men det finnes bare én Coffeeberry. Dette hjemmekoselige stedet der man raskt kommer på hils med de som jobber der. Der man kan ta meg seg en grinete baby uten å få et skjevt blikk, treffe venner, ta hjemmekontor og generelt slappe av. Det er ikke en stor, upersonlig kjede som har kapital til å utkonkurrere hvem som helst. Snarere tvert imot – de overlevde ikke Klubbgaten, som de ville bort fra og over i bedre lokaler. Enden på visa ville vært en annen hadde det ikke vært for furtefanten Arbeidstilsynet.

Det er litt ille synes jeg, at Stavanger ikke klarer å holde på byens eneste Coffeeberry. Vi kunder og byens gode krefter må kjenne sin besøkelsestid. Så får vi krysse fingrene for at de gjør comeback i et lokale som til og med Arbeidstilsynet godkjenner, en lokasjon der de kan gå med overskudd på å selge kaffe og fortsette sin glitrende service.

Håper en gang i fremtiden

I skrivende stund sitter jeg med en hjemmelaget kopp rykende kaffe fra selveste Coffeeberry. I den liflige duften som stiger opp, kjenner jeg at det gjør vondt å tenke på at Coffeeberry måtte vike i Stavanger. Jeg håper at det er plass til dem i Stavanger i fremtiden.

Coffeeberry Stavanger stenger dørene