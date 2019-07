Ifølge i Stavangerregionen havn ankom 330.000 cruiseturister i fjor havnen i Stavanger. I år er tallet ventet å stige til 480.000. Det betyr at nesten en halv million mennesker kommer til å besøke Norges vestkyst med cruiseskip i løpet av 2019. Jeg er sikker på at de blir tatt godt imot, og på at de får flotte opplevelser i verdens vakreste land.

Verdifull næring

Cruisenæringen gir ikke bare Stavanger inntekt, men også arbeidsplasser. På landsbasis involverer cruisenæringen omkring 17.000 arbeidsplasser, og mange av disse er i Stavanger. Jobbene er ikke bare om bord på cruiseskipene, men i alle deler av byens næringsliv. Tilbakemeldinger fra aktører på land viser en positiv trend; turistene har blitt mer eventyrlystne. De ønsker ikke lenger bare å se Stavanger – de vil delta aktivt. Det betyr økte inntekter til guider, buss- og turoperatører, sykkelutleiere og «vikinger».

På lederplass poengterer Stavanger Aftenblad 27.6.19 at cruiseturistene skaper «økt liv i sentrumsgatene» – det er spesielt positivt for butikker i sentrum som trues av netthandel. I tillegg kommer cruiseskipene på ulike tider av døgnet og fyller gatene med mennesker på tidspunkter hvor det ellers ofte er stille. Det bidrar til at mange i Stavanger opplever cruisenæringen som et positivt innslag i bybildet. Og når en halv milliard legges igjen takket være opplevelsesturismen, er det liten tvil om at cruisenæringen spiller en rolle for Stavanger.

Fredrik Refvem

Cruisenæringen tar miljøet på alvor

Klimautfordringene krever handling, ikke bare ord. Alle må ta ansvar. Det gjelder også oss i CLIA, som organiserer 95 prosent av verdens cruiserederier. Samtidig forstår vi at mange stiller spørsmål om cruisenæringens klimaavtrykk, men kritikken er ofte uproporsjonal.

Cruisenæringen består i dag av 314 skip, som representerer i underkant av én prosent av den globale skipsflåten, – og med disse bidrar vi til 2 prosent av verdens turisme. Noen av de best velrenommerte universitetene på turisme, University of Surrey i England og Griffiths University i Australia, har anslått at klimautslippene fra cruiseskip utgjør 0,2 prosent av alle globale utslipp av karbondioksid fra fossilt brensel. De samme universitetene har beregnet at den gjennomsnittlige cruisepassasjeren avgir 0,82 tonn CO2 pr. cruise, som tilsvarer en flytur for én person én vei mellom London og Tokyo.

Cruisenæringen investerer mye tid og penger på å bli enda mer utslippsgjerrig. Med et ambisiøst klimamål om å kutte drivhusgassutslippene med 40 prosent innen 2030, bruker vi vår kunnskap, ekspertise og teknologi for å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet næring. Vi har utstyrt 60 prosent av våre skip med anlegg for eksosrensing, som reduserer utslipp av nitrogen- og svoveloksyd, og 25 prosent av alle nybygde skip kan benytte naturgass (LNG) som primærdrivstoff. Naturgass har tilnærmet null utslipp av NOx, SOx og svevestøv, og 20 prosent lavere klimautslipp enn tradisjonell bunkersolje.

Nå ønsker vi oss flere anlegg for landstrøm, slik at cruiseskip kan ligge utslippsfritt ved kai. I dag kan over 40 prosent av våre skip ta imot landstrøm, men det hjelper lite når kun Kristiansand kan levere landstrøm til store cruiseskip. Men Bergen kommer etter i løpet av året – dette er positivt, og vi vil ha flere!

En turistskatt må være rettferdig

For en tid siden foreslo Venstre og Arbeiderpartiet i Stavanger en miljøbetaling per cruise-passasjer som ett av tiltakene for en grønnere næring. Ideen er i prinsippet god, men den diskriminerer cruiseturister. En turistskatt må rettes mot alle, uavhengig av om turistene kommer rullende, flyvende eller cruisende. I tillegg må den gjelde i hele landet, fra Stavangers havn til Nord-Norges vidder. Det er ikke bare mest rettferdig, men også den eneste måten å sikre at alle tar ansvar – både turistnæringen som helhet og turistene selv.

Vi ønsker dialogen om grønnere turisme velkommen. I samarbeid med lokale myndigheter og næringsliv ønsker vi å diskutere hvordan vi sammen kan komme frem til grønne løsninger. Skal dialogen bli god, må den være faktabasert. Nå vet du litt mer om oss.

