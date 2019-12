Der man brenner oliventrær på okkupert land

DEBATT: Hva mer har palestinerne i vente fra dem som i dag brenner oliventrær? Hva mer har de i vente fra et land som åpenbart medvirker til et slikt barbari, et land hvis statsminister annonserer nye annekteringer av Palestinas jord?

Palestinere forsøker å slokke brann i en olivenlund ved landsbyen Burin på Vestbredden. Brannen ble startet av jødiske bosettere fra Yitzhar-bosetningen på okkupert palestinsk jord. Slike ødeleggelser har pågått siden okkupasjonen startet i 1967. Foto: Nasser Ishtayeh, AP/NTB scanpix

Debattinnlegg

Pål Hadler Advokat

Oliventrær er hårdføre, og med sine dype røtter kan de klare seg i tørr og karrig jord. Men det kan gå flere tiår før nyplantede trær bærer rikelig med god frukt. Til gjengjeld kan de siden høstes gjennom tusen år.

I uminnelige tider har olivenproduksjon vært en hovednæring for Palestinas bønder. Dertil har oliventreet vært et symbol på håp og tilhørighet til sted og jord, samt et bindeledd til slekters kultur og historie. Tradisjonelt har olivenhøsten vært en folkelig høytid som har samlet palestinske storfamilier i glede og takknemlighet over årets avling og til styrking av egen identitet og standhaftighet.

Med militær støtte

Palestinere, bevoktet av israelske soldater, kan bare se på at bulldosere fra den israelske okkupasjonsmakten raserer en olivenlund. Foto: Enric Marti, AP/NTB scanpix

Nettopp derfor søker Vestbreddens militante bosettere å utradere Palestinas olivenlunder, med bål og brann, med kjemikalier og med motorsag. Angrepene på trær og bønder topper seg under olivenhøsten i oktober og foregår hovedsakelig i område C, som er under full israelsk kontroll. Område C utgjør om lag 60 prosent av Vestbreddens samlede areal.

Bosetternes mål er å gjøre palestinerne hjemløse i eget land, og i så henseende får de aktiv støtte fra Israels hær, Israel Defense Forces (IDF), når militærmakten «av sikkerhetsmessige hensyn» raserer olivenlundene med bulldosere.

Passiv medvirkning – av og til aktivt

Palestinere blir jaget av israelske soldater slik at gravemaskiner og bulldosere skal slippe til på oliventrærne. Foto: Enric Marti, AP/NTB scanpix

Krigens folkerett forbyr en okkupasjonsmakt å overføre egen befolkning til okkupert område, og det følger av de samme regler at en okkupasjonsmakt plikter å respektere og beskytte okkupert sivilbefolkning.

Men IDFs primære oppgave er tvert imot å beskytte de ulovlige, jødiske bosetningene. Samtidig forholder IDF seg stort sett passiv til bosetternes voldsutøvelse. Ifølge B’Tselem og andre troverdige menneskerettsorganisasjoner, deltar også israelske soldater tidvis på bosetternes side, og det rapporteres om tilfeller der soldatene blokkerer bøndenes anstrengelser for å slukke de branner som bosetterne anstifter.

Kun unntaksvis anstiller okkupasjonsmyndighetene reelle etterforskningstiltak mot bosettere, tiltak som stort sett ender uten resultat. Mens palestinerne er underlagt brutal militærlovgivning, behandles bosetterne under et langt mildere israelsk sivillovregime.

Systematisk trakassering

I tillegg til raseringen av olivenlunder begrenser Israel også bøndenes adkomst til egen jord i tid og rom. Dette gjelder særlig innenfor «sikkerhetssonene», langs separasjonsmuren (som delvis er bygget ulovlig på palestinsk grunn) og rundt de ulovlige, jødiske bosetningene. I disse områdene er bøndenes adkomst betinget av særskilt tillatelse fra IDF, en tillatelse som svært ofte blir holdt tilbake, og som for øvrig kun gis for kortere perioder under selve olivenhøsten.

En ung, kvinnelig rabbinerstudent i Israel hjelper til med å plante oliventrær på den palestinske Vestbredden. Noen ganger har israels hær hindret israelske jøder i å hjelpe palestinere med soildarisk olivenhøsting. Foto: Nasser Nasser, AP/NTB scanpix

Konsekvensene for den enkelte bonde er at olivenhøsten, som normalt ville strekke seg over flere uker, må skje i løpet av få dager. Dermed rekker bøndene bare å høste deler av avlingen, og de tvinges også til å høste umoden frukt, noe som gir mindre olje. Følgelig kan inntil halve årsavlingen gå tapt.

Ifølge tall fra FNs Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), er antall oliventrær på Vest-bredden redusert med 800.000 trær fra Israels okkupasjon tok til i 1967 og frem til 2011.

I de senere år har volden mot palestinske liv og eiendom eskalert dramatisk, noe som også har rammet Palestinas olivenbønder. Stadig flere olivenlunder blir flammenes rov, eller blir rasert på annen måte. Ifølge den israelske avisen Ha’aretz har disse angrepene økt med 50 prosent i år.

Den 16. oktober i år ble et stort antall oliventrær satt i brann i den lille landsbyen Burin sør for Nablus, idet bøndene forberedte olivenhøsten. De som forsøkte å slukke brannen, ble angrepet av israelske bosettere. Ingen av bosetterne ble arrestert, ifølge den samme artikkelen i Ha’aretz.

«Der man brenner…»

En gang, lenge før Auschwitz, skrev den tysk/jødiske dikteren Heinrich Heine, med skremmende clairvoyance: «Der man brenner bøker, vil man til slutt også brenne mennesker.»

Hva mer har palestinerne i vente fra dem som i dag brenner oliventrær? Hva mer har de i vente fra et land som åpenbart medvirker til et slikt barbari, et land hvis statsminister annonserer nye annekteringer av Palestinas jord?

Norges posisjon

Det er dette landet en samstemt norsk regjering vil belønne når den i Granavolden-plattformen vil «legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel».

