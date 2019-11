Tjensvoll torg må ikke bli som Hillevåg torg

I 2017 ble nye Hillevåg torg åpnet. Det manglet ikke på ambisjoner. Dette skulle bli bydelens nye møteplass, her skulle det yre av liv.

13 millioner kroner ble brukt på oppgraderingen. Resultatet ble like trist som «oppgraderingen» av torget i Stavanger sentrum: Et øde, grått og steinbelagt «torg», helt tomt for mennesker. Et tapt potensial, for en bydel som virkelig hadde behøvd en sosial møteplass.

Hvem trives vel i en forblåst steinørken?

Med sentrum og Hillevåg i minne er det nesten så vi må spørre oss selv: Er vi i stand til å bygge gode torg i Stavanger? Jeg tror det – men da må politikerne være våkne og følge med i timen og vite hva som skal til for å lage gode torg og møteplasser. Tre stikkord er grønt, barn og bilfritt.

Nedslitt

Vi får muligheten til å bevise at vi kan torg på Tjensvoll. I dag er Tjensvoll torg nedslitt og har stort behov for opprustning. Derfor er det satt i gang en politisk sak for å oppgradere torget.

I planene for Tjensvoll torg så langt er det tenkt mye bra allerede. Nærmiljøet er involvert – og skal involveres også fremover. Det er viktig og helt nødvendig.

For Miljøpartiet De Grønne er gode og kortreiste møteplasser i nærmiljøet høyt prioritert. Vi skal ha gode hverdagsliv der vi bor, og da trenger vi steder hvor det er lunt og trivelig å møtes, steder hvor barn kan leke, hvor det er bilfritt – og hvor det er store innslag av grønn og blå natur. Hvem trives vel i en forblåst steinørken?

Miljøpartiet De Grønne kommer ikke til å godta at Tjensvoll torg planlegges like dårlig som Hillevåg torg. Tjensvoll torg skal være frodig. Det skal være mer grønt og blått enn grått, og det skal være spennende og spiselig vegetasjon både for mennesker, fugler og insekter. Trær som barn kan klatre i. Lekeplassen skal være kreativ og av høy kvalitet, hvor vi ser opp til Ajaxparken og Hermetikkparken i sentrum. Det skal være en lekeplass folk kommer til – og en lekeplass folk samles på. Det må også etableres gode, trivelige og lune sittegrupper. Torget må være trafikkfritt, og derfor legges busstraseen på utsiden av torget, ikke tvers gjennom slik som i dag.

Mangler godt torg

Tjensvoll er en flott del av Hillevåg bydel. Folk bor i rekkehus, rimelig tett, men det er likevel store og fine grøntområder – og mange gode naboskap. På Tjensvoll bor det både barnefamilier og godt voksne. Det er stort sett bilfritt, og ungene kan leke i gatene. Mye av det som kjennetegner et godt boområde altså. Det mangler bare et godt torg.