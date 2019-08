Denne gangen forsøker SV-erne seg på lavthengende frukt og angriper en familie fra Røros som har lyktes med å bygge opp populære barnehager, som foreldre er fornøyde med, som nå har gjennomført et samlet salg av barnehager. Her er det viktig å påpeke at et salg ikke vil påvirke kvaliteten i barnehagene direkte. I tillegg innebærer ikke en salgsgevinst penger fra det offentlige.

Hvorfor sløse?

I stedet for å skyte spurver med kanoner burde Lysbakken og Faret Sakariassen stilt seg noen kritiske spørsmål. Hvorfor er egentlig kommunale barnehager så mye dyrere å drifte enn private, hvorfor er foreldre mer fornøyde, og sist men ikke minst: Hvorfor skal vi sløse med skattebetalernes penger?

Foreldre er fortsatt mer fornøyde med private barnehager. På alle indikatorgrupper oppnår private barnehager bedre resultater enn kommunale, ifølge Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse.

Private barnehager, sett under ett, oppfyller pedagognormen i noe større grad enn kommunale barnehager. Det er hele 20,6 prosent kommunale barnehager som ikke oppfyller kravet til pedagognorm.

Det er et paradoks at selv om foreldre er mindre fornøyde med offentlige barnehager, og at de i mindre grad enn private barnehager oppfyller kravet til pedagognorm, så er altså kommunale barnehager dyrere å drifte. Hvorfor er det slik? Vi mener dette er en indikator på at kommunene har en lite effektiv barnehagedrift. I Stavanger kommune koster eksempelvis en heltids barnehageplass 3040 kroner per måned, uavhengig av om den er i en offentlig eller privat barnehage. Prismessig er det ingen forskjell for foreldre om de velger en offentlig eller en privat barnehage. I tillegg så mener vi at dette er et utslag som viser at vi trenger barnehagespesialister og at kommuner som leverer barnehagetjenester og er en generalist – ikke vil være best i klassen.

Kvalitet og valgfrihet

Frp ønsker mer kvalitet, valgfrihet for foreldre og mangfold blant barnehagene. Vi mener at dersom vi skal ha full barnehagedekning og flere nærbarnehager, så må vi spille på lag med ildsjelene som ønsker å gi et godt tilbud til barna våre. Derfor sier vi klart og tydelig ja til private barnehager.