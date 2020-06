Grunnloven, ytringsfriheten og vårt solidariske ansvar

SMITTEVERN: Denne helgen ble spesiell for flere av oss. Nå er det visst ikke lenger så viktig å lytte til helsemyndighetenes smittevernråd. Behovet for å markere avsky mot rasisme er større.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Selv om en ikke hadde fylt opp Parken med to eller fire tusen mennesker, vet jeg at det fortsatt kunne ha blitt en like sterk og rørende demonstrasjon», skriver Ap-politiker Ine Haver, for egen, ikke partiets, regning. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Ine Haver Kommunestyreremedlem i Stavanger (Ap)

For meg, som selv er adoptert til Norge fra et annet land, er det å bekjempe holdninger som sier at noen raser er bedre enn andre, en selvfølge. Rasisme i alle former er avskyelig, hver time året rundt.

Men er det virkelig nødvendig å samle store folkemengder akkurat nå – midt i en enorm dugnad for å bli kvitt et livsfarlig virus som har spredd seg over hele verden nettopp fordi det overføres så lett fra menneske til menneske?

Skuffende ordskifte

Ordskiftet ble hardt i både sosiale medier og Aftenbladets kommentarfelt etter lørdagens markering ved Breiavatnet. Jeg reagerte på språkbruken fra begge sider. En av Frp’s mest markante rikspolitikere klarte til og med å påstå at det ikke finnes rasisme i Norge.

Men det som skuffet meg mest, var alle dem som gikk til stygge og usaklige angrep mot vanlige, fornuftige mennesker som uttrykte skepsis til å skulle samle seg i store menneskemasser nå. Tonen i flere utspill var å presentere motstanderne av demonstrasjonen som eldre mennesker som rasister hjemmehørende på politikkens ytterste høyre fløy.,

Det er rett og slett respektløst, og bidrar bare til å splitte befolkningen. Som om det ikke skal gå an å være både mot rasisme og for å bekjempe et livsfarlig virus på en og samme tid.

Les også Harald Birkevold: «Med flagget foran øynene»

Vårt ansvar nå

Dette handler ikke om hvordan kommunen, politiet eller øvrig offentlighet håndterte situasjonen som oppstod da det ble invitert til stor demonstrasjon i Stavanger sentrum. Grunnloven er krystallklar om at borgerne har rett til å ytre seg frimodig, og at alle kan møtes i «fredelige forsamlinger og demonstrasjoner».

Så da handler det om vår sunne fornuft og vår egen ansvarsfølelse. I tre måneder har de aller, aller fleste av oss fulgt rådene fra helsemyndighetene for å bekjempe pandemien. Det har kostet svært mye for veldig mange. Folk står plutselig uten jobb, eller de er blitt permittert. Besteforeldre ble nødt til å unnvære samvær med barn og barnebarn i lengre perioder, folk døde ensomme på sykehjem uten besøk på slutten av livet. Og når tiden for begravelsen kom, opplevde de etterlatte seremonier nesten uten gjester. I tillegg kommer frykten mange lever med. Angsten for å bli syk. Eller for at en nær, kjær skal bli det.

Men tiltakene virket. Koronaviruset er på kraftig retur i Norge. Burde ikke akkurat det være et argument for at vi skal fortsette å følge de åpenbart gode rådene fra myndighetene? De virker jo!

Les også – Sykehuset var mitt ene trygge sted. Så kom koronaen, og plutselig var all trygghet borte

Andre former

Ingen fornuftige mennesker ønsker et samfunn hvor noen blir diskriminert på grunn av hudfarge. Selv har jeg vært heldig gjennom livet og stort sett ikke blitt utsatt for rasisme. Kun én gang har jeg fått en melding så stygg at det gikk skikkelig inn på meg. Det var da jeg ble fortalt at jeg «skulle vært pakket ned i en skoeske og sendt tilbake til der jeg hørte hjemme i en container».

Rasisme må bekjempes året rundt. Men det må også en rekke andre samfunnsproblemer. Det er mange som har lyst til å samle folk til markeringer for saker de tror på. Men vi bør ikke gjøre det før helsemyndighetene sier at det er greit. Inntil da må vi finne andre former å markere oss på.

La oss holde sammen! La oss ta vare på hverandre!

Det er naivt å tro at covid-19 ikke kommer til å ta flere liv. Selv om en ikke hadde fylt opp Parken med to eller fire tusen mennesker, vet jeg at det fortsatt kunne ha blitt en like sterk og rørende demonstrasjon.