Høyre tenker feil om barnevern

Dette er i seg selv en interessant diskusjon, men det hjelper ikke med større enheter når det virkelige problemet er at kontaktpersonene – enten de jobber på et kontor med fem, femti eller hundre kolleger – har altfor mange saker å jobbe med.

Å lage større barnevernenheter er i beste fall å skyve det virkelige problemet foran seg.

Gjennom grasrotaksjonen #heierna har tusenvis av ansatte i barnevernstjenesten over hele Norge engasjert seg for å få gjennomslag for at barnevernstjenesten bør styrkes med flere stillinger. Dette fordi de ønsker å ha bedre tid til hvert enkelt barn og familie, og sørge for å gi forsvarlig og lovpålagt hjelp.

Det er der fokus bør ligge. Arbeiderpartiet ønsker å øremerke midler til å styrke barnevernstjenesten med flere stillinger. Lokalt i Stavanger har også SV, MDG og Rødt gitt uttrykk for at de støtter en slik satsing.

Det betyr ikke at det ikke kan være gevinst i å slå sammen mindre enheter til større. Flere steder rundt om i landet finnes det allerede i dag mindre kommuner som samarbeider på dette området på tvers av kommunegrenser, blant annet i forhold til akuttberedskap. Geografiske forhold og bosettingsmønster gjør at det uansett vil være utfordrende å ha tilfredsstillende akuttberedskap uten flere ansatte.

Organisering kan være et viktig virkemiddel, men det vil ikke være løsningen alene. Vi vet at flere kontaktpersoner i både små og store kommuner kan sitte med over 30 saker hver. Ifølge FO bør det innføres en bemanningsnorm som sier at ingen kontaktpersoner bør ha mer enn 15 saker.

I stedet for å avvise at staten har et ansvar for et bærekraftig barnevern forsøker Høyre å sette fokus på småkommunenes problemer. Regjeringspartiene bør heller være med å diskutere – og ta ansvar for – bemanningssituasjonen i barnevernet i Norge.