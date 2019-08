Nullvekst i biltrafikken inn til byene ligger fast. Som følge av avtalen får vi i Rogaland årlig omkring 140 millioner kroner mer til bussveien, 50 millioner kroner mer til bedre og billigere buss på Nord-Jæren og 25 millioner kroner til bedre kollektivtilbud i resten av fylket.

Langdryg prosess

Dette blir et grønt transportløft. Det betyr renere luft, mer buss, tog og bane og mindre kø og kaos. Dette har vært en langdryg prosess. Derfor er vi glad for at vi har kommet fram til en god løsning for klimaet, for folk og for Venstre!

Det har vært avgjørende for Venstre at reduksjon av bompenger ikke kan føre til økt trafikk inn til byene. Samtidig fjerner vi bompenger i distriktene, der folk ikke har alternativ til å kjøre bil. Det viktigste virkemidlet i denne avtalen er å styrke alternativene til å kjøre bil. Det betyr mer buss, tog og bane. Vi sørger for billigere billetter, flere sovevogner og flere togavganger i hele Norge.

Nå øker vi den statlige finansieringen av kollektivprosjekter i storbyene til 66 prosent. Venstre har økt finansieringen fra 0 til 66 prosent på bare seks år. Det er et historisk løft for kollektivtilbudet, og viktig for bussveien og kollektivprosjektene i vårt fylke.

Billigere kollektivbiletter

Venstre har blant annet fått gjennomslag for å sette ned prisene på kollektivbilletter. I tillegg skal det ikke bli flere biler inn til byene og satsingen på byvekstavtaler skal forsterkes kraftig. Det kommer også flere togavganger og flere sovevogner på nattoget.

Dette er en god avtale for grønnere transport i Rogaland og over hele landet. Dette var våre krav på vegne av alle som vil vinne klimakampen, puste inn ren luft og ha bedre kollektivtilbud.