Tid for å lytte til de profesjonelle kunstnerne og kulturarrangørene nå, kjære Stavanger-politikere

DEBATT: Bergen kommunes svar på kulturlivets utfordringer er konkret og spisset. Jeg forventer at også mine politikere i Stavanger gjør sin jobb.

Kvelertak i Folken i 2014. Tilbud til studenter og til profesjonelle kunstnere er Folkens oppgave – ikke å lage sommerprogram for barn og unge, mens Folken er stengt fordi studentene har reist hjem. Foto: Jarle Aasland

Mariann Bjørnelv Daglig leder i Folken, styremedlem i Norske Konsertarrangør

Stavanger kommune, ved alle politiske partier unntatt Høyre, har vedtatt en gavepakke på 30 millioner til kulturaktiviteter for barn og unge denne sommeren under tittelen «Barnas Sommer».

Det er flott og viktig at kommunen ønsker gi barn og unge dette, men å forkle disse millionene som en gavepakke til kulturlivet – slik det henvises til i et debattinnlegg i Aftenbladet signert av Ap, Sp, Rødt og FNB – gjør meg så provosert at jeg syns det er vanskelig å skulle fortsette som medlem av et av de partiene som har vedtatt dette. Det vitner om en svært manglende forståelse for hva det profesjonelle kulturlivet nå trenger.

Det er videre vanskelig å forstå at det er dette som har kommet ut av kultursjefen og hans stabs «nære» kontakt med kulturlivet. For dette kan umulig komme fra kulturlivet selv.

Kultur og kultur

Men kanskje vi først skal gjennomgå noen begrepsavklaringer, slik at videre debatt ikke sporer så fullstendig av som hittil gjort.

«Kulturlivet» er så mangt. Vi har idrettskultur, studentkultur, barne- og ungdomskultur osv. Så har vi den delen som nå silblør økonomisk – det profesjonelle kulturlivet.

Med det profesjonelle kulturlivet menes de som har som yrke og formål å formidle kunst i en eller annen sjanger. Det være seg billedkunst, musikk, teater, film, dans osv.

Innenfor det profesjonelle kulturlivet har vi alle utdannelse innen eller har spesialisert oss på akkurat vårt felt. Akkurat slik en tannlege er utdannet på tannhelse, en bilmekaniker på bil og – ja, du skjønner hvor jeg vil hen.

Det vi ikke er

For det er her det går i stå for meg. I debattinnlegget fra det utvidede flertallet står det: «Vi ønsker at barna i Stavanger skal få danse, synge, spille, male, tegne og få gode opplevelser i sommer.» Og deretter: «For vi trenger kulturen mer enn noensinne nå.»

For å få sårt tiltrengt kapital inn i driften, skal vi finne på nye prosjekter, – i stedet for å prøve å finne en måte å få betalt faste kostnader på og dra i land de prosjektene vi alt hadde før koronakrisen inntraff.

For det huset jeg jobber for, vil det si at Folken ikke skal bruke de få arbeidsressursene vi har igjen til å booke en fin konserthøst – vi skal skape musikkprogram for barn og unge som skal gå i sommer. På en tid av året vi til vanlig har stengt fordi alle studentene er reist hjem.

Folken er ikke et kulturhus for barn og unge. Dem er det mange andre som tar seg av og er gode på. Vi er et kulturhus for studentene og en profesjonell konsertscene. I stedet for å gi oss hjelp med faste kostnader, slik at vi kan sørge for at studentene og regionens befolkning for øvrig får en rik og flott konserthøst, skal vi lage barne- og ungdomsprogram.

Det siste vi trenger nå er å bruke ressurser på å finne på nye prosjekter. Vi trenger hjelp med husleia og faste kostnader, da vi og mange flere enn oss faller utenfor statens tiltakspakker. Vi trenger hjelp så vi er klare for å ta imot nye studenter til høsten og oppfylle det som er Folkens formålsparagraf: «Stiftelsen Folken har til formål å bidra til å skape et aktivt og inkluderende miljø for studentene, samt stimulere disse til åndelig, politisk og kulturell egenaktivitet.»

Noen har skjønt det

Se til Bergen, kjære kulturpolitikere i Stavanger. Bergen kommune har gitt 30 millioner til kulturfeltet – midler som er definert til det profesjonelle kulturlivets drift og opprettholdelse, på kulturlivets egne premisser, der de trengs. Ikke midler som krever at man skal operere som bilmekaniker når man egentlig er tannlege.

Her følger noen eksempler, klippet fra Bergen kommunes nettside for kultur ang. spesifisering av tiltakspakken de har bevilget:

«Tiltakene handler om økonomiske tilskudd og muligheten til rimelige lån for kulturnæringene.» […] «Musikkbransjen i Bergen melder om inntektssvikt på 22,5 millioner kroner. Film- og tv-bransjen forteller at de taper mellom syv og åtte millioner kroner i måneden. Salg av visuell kunst har stanset opp. De store kulturhusene, institusjonene, festivaler og arrangører regner med tap på 70 millioner kroner.»

Bergen kommunes svar på kulturlivets utfordringer er konkret og spisset. Krisepakken gis til det profesjonelle kulturlivet for å dekke driftskostnader, utvidet innkjøpsordning for kunst og ikke minst ekstra midler til arbeidsstipender for kunstnere.

Vi ber kun om å få gjøre jobben vår. Jeg forventer at mine folkevalgte gjør sin.