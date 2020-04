Vi er der for boligkjøperen

DEBATT: Vi er der når det blåser, også i boligmarkedet, men først og fremst for den enkelte boligkjøper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Vi må faktisk prate om hva som kan skje hvis verdien på boligen de skal selge faller i verdi. Det å gjøre kundene oppmerksom på hva som kan skje i en mellomfinansieringsfase, er god rådgivning», skriver Ole Gilje. Foto: Illustrasjonbilde/Scanpix

Debattinnlegg

Ole Gilje Regiondirektør, Sparebank SR-Bank

Mange økonomer er bekymret for hva som skjer med boligprisene i Norge. Flere er bekymret for at boligprisene kan falle med inntil 15 prosent. Mange av disse igjen, mener det vil ramme Vestland, Rogaland og Sørlandet ekstra hardt begrunnet i det kraftige oljeprisfallet. NHO og sjefsøkonom Øystein Dørum anslår i en ny analyse åtte prosent fall i boligprisene i Norge, og at man ikke ser en oppgang før i 2022.

Meglerbransjen hevder at bankene bidrar til en vond spiral ved å dra ned verdiene på boligene før de innvilger mellomfinansiering. Ved å pålegge seg selv forsterkede kredittkrav, så bidrar de til å skape denne krisen, sier de.

Les også Boligmarkedet i Stavanger-regionen kan bli hardt rammet

Les også Ferske boligtall: 36 prosent nedgang etter korona

Glemmer det viktigste

Jeg opplever at debatten glemmer det viktigste, nemlig den enkelte boligkjøper. Hvorfor er dette viktig, jo fordi før bankene har tapt en eneste krone har kunden tapt alt. Derfor må vi som jobber i banknæringen, drive skikkelig rådgivning ut fra den enkeltes økonomi. Vi må faktisk prate om hva som kan skje hvis verdien på boligen de skal selge faller i verdi. Det å gjøre kundene oppmerksom på hva som kan skje i en mellomfinansieringsfase, er god rådgivning.

I 2008 hadde vi finanskrisen. Boligprisene falt med 10-15 prosent i løpet av noen måneder. De som måtte selge i den perioden, ble sittende igjen med tap på boligen sin. Sparebankene på Sør- og Vestlandet var blant de norske bankene som tok sitt ansvar i denne perioden og bidro til nødvendig vekst. Det er her vi kommer fra og da må vi også bidra vekst og utvikling også i vanskelige tider.

Så kom oljekrisen i 2014, og vi så igjen fallende boligpriser, spesielt langs kysten. Jeg husker spesielt de kundene som hadde kjøpt seg en ny prosjektert bolig i 2013 som opplevde at den hadde falt inntil 15 prosent når de flyttet inn i 2014. Hadde vi lært noe fra 2008? Dessverre skulle jeg ønske at vi pratet mer med kundene om risikoen i boligmarkedet. Men sparebankene innvilget mellomfinansiering.

Forplikter

Nå er vi her igjen. Det er fem år siden siste gang vi opplevde dette. Det uvanlige denne gangen, er at det treffer hele Norge. Nå trenger vi felles nasjonal innsats for å sikre privatpersoner og bedrifters økonomi. Sparebank 1 SR-Bank skal bidra med mellomfinansieringer slik som vi gjorde under finanskrisen og oljekrisen. Vi har lært at boligprisene kan svinge i takt med endringer i økonomien. Den kunnskapen er viktig å ha med seg når vi gir råd til våre kunder. Sparebankene er en viktig del av den økonomiske infrastrukturen. Det forplikter!