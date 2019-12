Spill på lag i kampen mot brødsvinn

DEBATT: 40 millioner brød kastes hvert år i norske butikker – over 100.000 daglig.

«Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, må vi jobbe sammen», skriver matredder Hanne Johansen. Foto: Scanpix

Hanne Johansen Matredder og kommunikasjonsmedarbeider, Too Good To Go

Det påstås at kundene krever ferske brød til alle døgnets tider. Samtidig ser vi en stor vilje i befolkningen til å endre vaner for å redusere matsvinnet. Er det enorme brødsvinnet i butikkene basert på en misforståelse?

Kaster minst 385.000 tonn

En tredjedel av all maten som produseres i verden ender opp som matsvinn, og her i Norge kaster vi minst 385.000 tonn mat hvert eneste år – nok til å mette 800. 000 mennesker. Matsvinn er et av verdens største miljøproblemer.

Vi som jobber med matsvinn, ser hver dag hvordan norske forbrukere engasjerer seg og ønsker å bidra til å redusere matsvinnet. Hver eneste dag legger tusenvis av nordmenn ut på redningsaksjon for å redde overskuddsmat fra butikker og spisesteder gjennom appen vår, og hele 64 prosent av befolkningen oppgir at de har endret vaner for å redusere matsvinnet det siste året.

Hyllene trenger ikke bugne av ferske brød klokken ti på kvelden – men kunden må få vite hvorfor.

Gjennom samarbeidet vårt med mat- og serveringsbransjen vet vi at de også har et sterkt ønske om å redusere svinnet. Mange har allerede innført gode tiltak, som å selge gårsdagens brød til redusert pris eller redde overskuddsmat gjennom donasjoner og/eller Too Good To Go. Men aller mest gleder det oss når aktører forteller at de har begynt å bestille eller bake færre brød. Hyllene trenger ikke bugne av ferske brød klokken ti på kvelden – men kunden må få vite hvorfor.

«Redd en singel banan»-skiltene som stadig oftere dukker opp i butikker er et glimrende eksempel på hvordan bedre kommunikasjon mellom utsalgssteder og kunder kan bidra til at de sammen reduserer svinnet. Dette kan overføres til brødhyllene. Fortell kundene at hyllene ikke er fulle på slutten av dagen fordi butikken vil redusere matsvinnet. Tips om halvstekte brød eller frosne rundstykker. Og takk dem for støtten i kampen mot matsvinn.

Halvere svinnet innen 2030

Hvis vi skal nå FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030, må vi jobbe sammen. NRKs Matsjokket har gjort nordmenn oppmerksomme på hvor stort problemet er. Nå står tusenvis av matreddere på trappene og vil bidra. Så vår oppfordring til butikkene: Inviter kundene til å spille på lag med dere i kampen mot matsvinnet. Det vil de sette pris på!

