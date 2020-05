Hvorfor det ikke blir 17. mai for barna i Madlaleiren på et par år

17. MAI: Seksti år gamle tradisjoner er ikke noe man skal ta lett på å endre eller avvikle. Spesielt ikke uten selv å ha opplevd dem.

I 60 år er Grunnloven blitt feiret for folk på Madla i Madlaleiren, her i 2008. I år blir feiringen stoppet av koronasituasjonen, neste år blir den trolig stoppet av dagens kommandør. På sikt er det håp om å få tradisjonen tilbake. Foto: Tarald Aano

Debattinnlegg

Bjørn-Erik Solli Hæroffiser og småbarnsfar, Madla

Likevel besluttet kommandør Ronny Kristoffersen høsten 2019 å avvikle 17. mai-feiring for barn i Madlaleiren, en 60 år lang tradisjon. Dette er vondt for mange siddiser som også forstår at det kun er overfladiske argumenter som presenteres i mediene.

Jeg ønsker å gjøre et forsøk på å forklare hvordan dette kan skje, og samtidig skape håp for 2021 og fremover.

Intern uenighet

Som hæroffiser med kollegaer i Madlaleiren kan jeg med sikkerhet si at de ansatte ikke ønsker å ødelegge 17. mai for barn på Madla. Da jeg ikke jobber i Madlaleiren, har jeg ikke innsikt i prosessen frem til sjefens avgjørelse, men jeg kjenner til enkelte ansatte som er glade for avgjørelsen.

Jeg vet også at tidligere sjef, kommandør Tor-Fredrik Johannessen, var høyt verdsatt og respektert. Til tross for å pendle fra Bergen, feiret han 17. mai med Madla bydel. Jeg forventer at de ansatte som hadde motforestillinger til denne tradisjonen, ikke nådde frem hos sin tidligere sjef, og raskt tok dette opp med Kristoffersen da han tok over roret. Kristoffersen kan ha blitt bondefanget av enkelte underordnede.

Pengemangel?

Det argumenteres med mangel på penger. Det er tvilsomt at Kristoffersen har fått mindre penger i 2020 enn 2019. Som tidligere avdelingssjef vet jeg at det er krevende å løse sine oppdrag innenfor slike rammer. Det må da prioriteres, noe Kristoffersen har gjort.

Sjøforsvaret har utdannet rekrutter i Madlaleiren fra 1952, og burde ha «perfeksjonert» leveransen av rekruttutdannede mannskaper nå. Det er derfor lite trolig at Kristoffersen skal klare å heve kvaliteten på rekruttutdanningen ved å ta småpenger fra 17. mai-feiringen. 60 års erfaring bør ha gitt et grundig kosteffektivt planverk for nye feiringer. Ressursargumentet kan vi derfor være skeptiske til.

De som argumenter for sikkerhet, har gode poenger som ikke skal forkastes knyttet til sikring av infrastruktur og forsvarsmateriell. 15.000 sivile «løs» i en militærleir bør man være forsiktig med. Når det er sagt, så er nok Madlaleiren blant Forsvarets mins skjermingsverdige leirer.

Kontakten med sivilsamfunnet

Heimevernet har økt sin bruk av uniform i det offentlige rom, fordi Forsvaret har erkjent at avstanden mellom sivilbefolkningen og Forsvaret ser ut til å øke. Vi leser i aviser at enkelte blir skremt og overrasket om de ser soldater på gaten.

Å vise Forsvaret alle barn på Madla 17. mai, med lek og moro, er nok av undervurdert strategisk betydning. Et godt renomme tar lang tid å bygge opp, men kort tid å rive ned.

Kommandører og politikere byttes ut

Kommunedelsutvalgsleder Lars Peter Endresen hevdet i mars 2020 at tiden er for knapp til å lage en felles grunnlovsfeiring i Madla kommunedel – til tross for at Kristoffersens beslutningen ble annonsert i september 2019. Den påstanden holder på ingen måte vann, og er mer kritikkverdig enn Kristoffersens beslutning.

Det er krevende å ombestemme seg og innrømme at man vurderte feil. Det går fort lederskaplig eller politisk prestisje i slike avgjørelser. For å redde tradisjonen i Madlaleiren, bør det nok byttes ut en kommandør og kanskje noen politikere. Kommandører sitter normalt i sine stillinger i to–tre år, mot politikernes fire år og oppover.

Heldigvis for kommandører og politikere vil 17. mai 2020 huskes for covid-19. Det gir mulighet til på redde tradisjonen i 2021, med æren i behold. For at det skal bli en realitet, kreves initiativ og innsats allerede nå. Jeg bidrar gjerne også 17. mai 2021, uniformert i Madlaleiren, om ønskelig. Jeg skal til og med gjøre det gratis.