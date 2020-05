Porten til Jærens forjettede land ...

SANDNES: Av alle prosjektene i bymiljøpakken er Oalsgata et av prosjektene med størst nytte for alle.

Debattinnlegg

Helge Kristoffersen Sandnes

Sandnes har er i ferd med å pusse opp sin indre havn og sentrale festplass. Men den som kommer langs veien til Sandnes må passere smale innfartsårer i Strandgata og Oalsgata.

Planarbeidet er i sin sluttspurt, men kommentarfeltene varsler om at mange ønsker å skrinlegge prosjektet etter flere tiår med planlegging. Er det Sandnesgaukens kjennetegn å ha så puslete vyer for framtida?

Oalsgata før og nå

Oalsgata er kjent for sine mange lyskryss, og ble planlagt for en tid da byen hadde færre enn 25.000 innbyggere. Veibanen er ikke breiere enn den må være, og myke trafikanter deler slitte og smale fortau.

Planene om å stenge seks veikryss og flere enn 20 avkjørsler bør ønskes velkommen av alle. Sammen med fortau og skikkelige gang- og sykkelstier vil gata være ei moderne innfartsåre i mange tiår. Dette må da være noe vi alle ønsker?

De sterkeste motargumentene handler om kostnader. Millioner vil rulle. Men millioner ruller også ved stygge trafikkulykker og i stillestående køer. Millioner vil også rulle når vi om noen år må planlegge denne veien på nytt fordi det faktisk har blitt enda mer tvingende nødvendig.

Politikere er ansvarlige for ikke å kaste bort viktig planarbeid. Å skrinlegge et ferdig prosjekt i en tid hvor regionen skriker etter arbeid, er uansvarlig. I trange byer er det alltid noen som må flytte ved store byggeprosjekt. 17 boliger, 17 garasjer og to næringseiendommer berøres. Eierne har ventet over 10 år på en avklaring, og kan absolutt ikke vente lenger.

Byen har et ansvar for å gjennomføre et prosjekt som har satt millionbeløp i lås lenge. Vil kritikerne ta ansvaret for at disse må vente enda lenger for at bymiljøpakken skal spare noen prosenter eller promiller på en noe enklere løsning?

Stor nytte

Min salige far sa ofte: «Kvaliteten huskes når prisen er glemt.» Det er liten tvil om at de fleste vil bli fornøyd med nye Oalsgata slik den er planlagt nå.

Men moderniseringen vil utvilsomt ha sin pris. Av alle prosjektene i bymiljøpakken er dette likevel et av de prosjektene med størst nytte for alle.

Porten til Jærens forjettende land fortjener moderne infrastruktur for alle.

PS: Overskrifta er den meste kjente strofa i «Sandnessangen».