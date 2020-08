Utelivsbransjen betaler prisen for nordmenns ferieturer

SMITTEVERN: Hei Bent, Erna og alle andre politikere som har funnet ut at det å stenge utelivet midnatt er en god idé. Dere valgte også å åpne grensene.

Martin Langlie Checkpoint Charlie

Da vi stengte hele Norge i mars føltes det som en riktig avgjørelse. Et ukjent virus spredde seg raskt. Hele befolkningen tok det på alvor og vi gjorde en god jobb som gjorde at smitten tilnærmet forsvant i store deler av landet. Jeg var selv med å arrangere Drive-In, istedenfor alle konsertene vi hadde flyttet og avlyst. Gjestene tok det seriøst, holdt seg inne i bilene sine og tok smittevernet på alvor.

Vi var flinke

Etter gode smittetall nasjonalt kom en forsiktig åpning. Først åpnet uteservering, så fulgte barer med åpningstid til midnatt og til slutt åpnet hele utelivet med normal åpningstid. Så godt som alle barer i Stavanger har fulgt retningslinjene for smittevern.

På Checkpoint har vi tomme ølfat mellom gjester og barkrakker snudd på hodet for å skape en synlig barriere mellom folk. Vi har også spilt lav bakgrunnsmusikk, så gjestene ikke må bøye seg tett inntil hverandre for å snakke.

Åpningen av utestedene gikk fint. Den generelle gjest tok retningslinjene for smitte på alvor, selv om det ble en klem i ny og ne. Etter flere uker med åpent uteliv kom det ingen nye smittetilfeller. En klar indikator på at isolering av Norge, med inn- og utreiseforbud, gjorde at vi kunne levd i et tilnærmet normalt samfunn her hjemme.

SÅ:

I midten av juli åpner regjeringen for inn- og utreise mellom EØS land. Corona-spalten i VG viser følgende saker: ''Disse landene er grønne- Her kan du reise'' ''Nå fjernes sperringene på bussen'' og til slutt: ''Erna advarer utelivet! Med åpning for reising, må utelivet skjerpe sine rutiner''.

Hvorfor åpnet grensene?

Man kan altså reise til diverse land med betydelig høyere smitte enn Norge, man kan sitte ved siden av fremmede på bussen, man kan sitte side om side på fly, flyplasser og så videre. Med det kom en holdnings- endring hos mange. Retningslinje for smitte og avstand var ikke lenger så farlig: det var jo til og med lov å reise nå.

Jeg savner virkelig en kritisk stemme fra mediene om regjeringens valg. Valget om å åpne grensene kort tid etter vi har sendt rekordmange mennesker i arbeidsledighet og brukket ryggen på store deler av næringslivet. Den nye smitte-oppblussingen vi ser i dag er importert av dem som har vært på ferie, men få tar opp det. I stedet har utelivet som hadde en vellykket gjenåpning, blitt gjort til syndebukk.

Det ironiske er jo også at hastebeslutningen om at utelivet må stenge midnatt bare fører til mindre ordnede forhold. Som ventet skriker avisenes forsider om store ukontrollerte hjemmefester. For min del ble alle reserverte bord lørdag kansellert fordi gjestene skulle på fest i stedet.

50 unge i partytelt

Jeg vil påstå at et utested med fire bartendere, en smittevernansvarlig og to vektere er veldig mye mindre risikofylt enn 50 25- åringer i et partytelt på Randaberg.

Nå er det mange som går en uviss framtid i møte. Med stenging midnatt er det kun innarbeidede kafeer, puber og uteserveringer som har levegrunnlag. Vi andre har fått arbeidsnekt uten støtteordninger i det tidsrommet vi faktisk har gjester.

Eventbransjen er lagt død for uant tid framover. Avlysningen av 500 arrangementer kan fort bli spikeren i kista.

Hurtigtoget går mot skifteretten for veldig mange. Med bråstopp for eventbransjen og utelivsnæringen ruller dominobrikkene ned for teknikere, artister, grossister, importører, baransatte, utstyrsleverandører, taxi sjåfører med flere.

Dette blir en veldig dyr affære for veldig mange, slik at noen få kunne dra på danskebåten eller spille boccia i Spania.

Regjeringen med Høyre i spissen har virkelig bevist at de setter EØS -avtalen høyt over det lokale næringslivet i Norge.

