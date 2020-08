Nei, gudstro er ikke nødvendig for moral

TRO: Pensjonert prest Arild Vøllestad spør om gudstro er nødvendig for moralen i et innlegg i Stavanger Aftenblad torsdag 6. august. Han viser til en global undersøkelse som viser at en stadig større andel av befolkningen i den vestlige verden ikke tror på at gudstro og moral henger sammen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mange vil fylle tomrommet religion etterlater seg med familie og venner, skriver tre styremedlemmer i Rogaland Regionlag i Human-Etisk Forbund. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Signe Lill Maas Styreleder i Rogaland Regionlag i Human-Etisk Forbund

Helge Haave Kasserer i Rogaland Regionlag i Human-Etisk Forbund

Heino Blanckaert Styremedlem i Rogaland Regionlag i Human-Etisk Forbund

Han finner til og med et visst belegg i Bibelen for det samme synet. Dette er også i tråd med nyere forskning som tyder på at evnen til å anerkjenne og respektere mennesker, både oss selv og andre, er en medfødt egenskap. Denne evnen har sikret oss overlevelse som art og kan ha oppstått ved at individer som ikke var i stand til å ta etisk ansvar ble utstøtt eller drept av flokken. Dette er jo tilsvarende måten samfunnet reagerer på i dag. Evnen til etisk erkjennelse og ansvar vil for de fleste av oss bli styrket ytterligere gjennom oppfostring og annen sosial påvirkning gjennom hele livet.

Vi vil ikke fjerne religion

De sekulære religions-kritikere drømmer om å få vekk gudstroen, påstår Vøllestad. Det er en vanlig misforståelse at Human-Etisk Forbund ønsker å oppheve all religion. Det stemmer ikke. Human-Etisk Forbund jobber for en sekulær stat og et inkluderende samfunn. Det betyr at staten, offentlige institusjoner og lovverk ikke skal favorisere spesifikke religioner. Vi jobber for religionsfrihet, slik som det er fastlagt i lover og internasjonale erklæringer.

Vøllestad mener imidlertid at «den store sekulære friheten lar vente på seg» angivelig fordi vi uten gudstro og religiøse autoriteter henfaller til utøylet individualisme. Og det antydes vel videre at mennesket uten gudstro er alene og i den tilstanden kan miste sin moral fordi det kanskje ikke er så indrestyrt som vi håper på. Her tror vi imidlertid Vøllestad tar litt for enkelt på problemstillingen fordi mennesket rett og slett ikke opptrer alene.

Mye å fylle tomrommet med

Mennesket er et flokkdyr. Vi kan ikke overleve alene, i alle fall ikke uten å ta stor skade. Vi blir således alltid påvirket av andre på svært mange måter for å styrke vårt medfødte talent for moralsk oppførsel.

Spørsmålet blir da: er mennesket i et sekulært samfunn likevel ensomt? Og hva kommer inn i tomrommet etter gudstroen?, som Vøllestad spør. At stadig færre nordmenn har et forhold til Gud eller organisert religion er ikke det samme som at de er likegyldige til hvordan de skal leve sine liv, hvilke verdier de ønsker å bygge sine liv på, og hva som gir livet mening. Det betyr bare at de ikke søker mot religionene for inspirasjon og støtte. Mange vil fylle dette tomrommet med familie og venner, og nye fellesskap utvikles. Dette er noe vi i Human-Etisk Forbund også anerkjenner. Vi tilbyr derfor et sekulært fellesskap, under mottoet ‘fordi alt vi har er hverandre’.

Ingen klar sammenheng

Vøllestad synes å mene at sekulariseringen er årsaken til hets, utskjelling og fake news på sosiale media. Sosiale media er fortsatt ganske nye og samfunnet vet ennå ikke helt hvordan vi skal forholde oss til det. Vi er enige i at det noen ganger er et usunt ytringsklima på sosiale media. Det finnes likevel ikke belegg for påstanden om at dette er en konsekvens av sekulariseringen. På samme måte er det også vanskelig å peke på hva som er årsaken til bedre holdninger når det gjelder ikke-diskriminering, som Vøllestad skriver om.

At stadig færre nordmenn har et forhold til Gud eller organisert religion er ikke det samme som at de er likegyldige til hvordan de skal leve sine liv, hvilke verdier de ønsker å bygge sine liv på, og hva som gir livet mening.

Publisert: Publisert: 14. august 2020 21:00