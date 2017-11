I Aftenbladet 18. oktober publiseres nok en kronikk fra Kristin Hoffmann der hun mener at naboinvolvering og protester i noen bydeler tilsynelatende blir tillagt mer verdi enn i andre.

Usaklige personangrep

I Høyre ønsker vi alle typer innspill i byutviklingsdebatten velkommen, og det er viktig med et offentlig ordskifte, men det er avgjørende at debatten ikke synker ned til usaklige personangrep. Det mener vi bestemt at kronikken «To gode madlagutter», gjør.

Grunnen? At de er fra Madla.

Hoffmann mer enn antyder at John Peter Hernes (H) og Kristen Høyer Mathiassen (H) for det første vil hindre et prosjekt med boligblokker ved Hafrsfjord, og for det andre ta fra beboerne i Østre bydel muligheten til å sykle til byen. Grunnen? At de er fra Madla.

Ikke tilfelle

Hoffmanns hovedpoeng er litt forenklet at Høyre kun vil bygge fine, store eneboliger og leiligheter der vi selv bor, mens vi på Storhaug bygges det moderne slum. Det er så klart ikke tilfelle.

Storhaug er en attraktiv bydel på vei opp og frem. Dette takket være konkrete politiske grep og langsiktig tenking med en klar plan. Urban sjøfront er et eksempel på at fokus på utvikling av et område har ført til en markant forbedring av områdets rykte. Planen innebærer både restaurering av gamle bygg, men også nybygg av et visst volum. Tar man en tur gjennom bydelen, kan man ta og føle på at bydelen pusses opp og at den nye bebyggelsen gir grobunn for folkeliv og gater med butikker og kafeer.

Hipt og i vekst

Østre bydel er hipt, og fremdeles i vekst. At det er viktig å sikre gode transportruter til og fra området for dets innbyggere, er udiskutabelt. Hvorvidt den eneste løsningen er å gjøre Pedersgata enveiskjørt og sykkelprioritert, kan imidlertid diskuteres. Det det derimot er stor politisk enighet om, er den planlagte, dels storstilte, utbyggingen av området innenfor Urban sjøfront.

Hoffmann trekker paralleller fra denne diskusjonen til en sak om bygging av leilighetskompleks på Madla, i Snorres gate. Det blir veldig spesielt å mene at man direkte skal sammenligne byggeprosjekt midt inne i et område med eneboliger – enten dette er på Madla, Hundvåg eller Storhaug – og prosjekter i industriområder som konverteres til boligområder, som i Urban sjøfront. Skal man ha en planlagt og helhetlig tankegang, må man se hele områder under ett, ikke små parseller innenfor etablerte boligstrukturer og byggefelt. Byggene i Snorres gate er en endring i miljøet da det kun finnes eneboliger i nærheten. Da kan de vurderes som et fremmedelement selv om de kun er tre etasjer. Et nybyggs dominans i nærområdet, vil alltid bli vurdert.

Det blir meningsløst å gå løs på Kristen Høyer Mathiassen fordi han som leder formidler et enstemmig Madla bydelsutvalgs sak.

Politisk ønske

I Snorres gates tilstøtende områder ble det i reguleringsplan P2437 og P2170 vedtatt for tre-fire år siden, bestemt at boligområdet skulle bevares med store tomter, og at muligheten for deling av eiendom skulle være begrenset. Det er altså et politisk ønske om å bevare villastrøkene, ikke et personlig.

Det blir meningsløst å gå løs på Kristen Høyer Mathiassen fordi han som leder formidler et enstemmig Madla bydelsutvalgs sak. Bydelsutvalget består av politikere fra flere partier, og har som oppgave å ta hensyn til bydelens beste.

Forpliktet gjennom byvekstavtalen

Det blir også meningsløst å sammenligne utbyggingen av østre bydel og prosjektet på Madla. Skulle man mene noe om likebehandling av saker basert på bydel, så måtte prosjektet på Madla sammenlignes med et blokkprosjekt i Jelsagata, og ikke med utbyggingen i for eksempel Urban Sjøfront. Faktisk er det bedre å sammenligne utbyggingen av Østre bydel, med den kommende utbyggingen av Revheim, nettopp på Madla. Når dette området bygges ut, vil det ha den kraftigste fortettingen av noen bydeler, helt etter kommunens planer om å bygge høyt og tett ved kollektivaksen, noe vi også har forpliktet oss til gjennom byvekstavtalen.

Hvis Hoffmann mener det bør bygges høyt og tett på Madla, er hun hjertelig velkommen til å levere sine innspill når Revheim bygges ut.