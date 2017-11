Helt siden starten på 70-tallet har Allservice hatt et tilbud til mange hundre William-er. Det er to ting vi kan si med sikkerhet etter mer en 40 år i faget: Arbeid er den beste medisin, og alle mennesker er forskjellige med forskjellig behov.

Vi har tilbudet, ekspertisen og arbeidsoppgavene.

Ofte pasifiserende

Vi er de første til å beklage at vi ikke kan tilby fast jobb til alle på vår venteliste. Det kunne vi gjort om vi hadde flere statlige plasser, eller som en gjør i Sola, hvor kommunen kjøper plasser direkte. Slik det er nå, henvises de som står på ventelisten til dagsenter og andre ikke-jobb-relaterte-tilbud. Disse er ofte veldig pasifiserende. Nå frykter vi for at William og hans venner på ventelisten må vente lenge på den gode følelsen av å være nyttige, tjene egne penger og betale skatt. På Kvaleberg trives våre kollegaer så godt at det ofte er vanskelig å få avsluttet dagen på normal tid. Her er det ingen som stempler ut før tiden.

Faget vårt har vært igjennom mange skifter og trender. I 2017 er vi milevis fra det som tidligere ofte var en bortgjemt gruppe i en krok i en industribedrift. Trenden nå er å skaffe de som er motiverte, arbeid i vanlige, ordinære bedrifter hvor de kan gjøre oppgaver på lik linje med de ordinært ansatte. Det ligger i sakens natur at de da krever og får mer oppfølgning en vanlig ansatte. Og der er vi i all ubeskjedenhet veldig gode.

Langsiktig struktur og rammer

Stavanger kommune, som er vår majoritets eier, setter i gang to tiltak i egen regi for å hjelpe på situasjonen med lange ventelister: Praksisplasser for funksjonshemmede og et prøveprosjekt for kommunal varig tilrettelagt arbeid (VTA). Begge deler er sikkert med de edleste hensikter, men vet kommunen hvor omfattende og krevende det er å levere denne typen tjenester? Hva med V i VTA, prøveprosjekter er sjelden varige, og er det noe våre deltakere trenger så er det struktur og rammer som er langsiktige. Ville det ikke vært lurere å gi oss som bedrift de ressurser som skal til for å gi William en jobb, og ikke gå over bekken etter vann. Vi har tilbudet, ekspertisen og arbeidsoppgavene.