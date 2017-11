Det er en betimelig påminnelse, og her bør også mange av oss i bransjen være nøyere med begrepsbruken. Vi skal ikke henge ut noen, men man skal ikke lete lenge gjennom bransjens hjemmesider, nyhetsbrev og annet materiell, før man leser om «oljenæringen», «oljeselskaper» og «oljeinntektene».

Dominerende

Det er ikke rart at det ble slik, for tidligere var olje helt dominerende. Ved årtusenskiftet var eksportverdien av norsk råolje omtrent fem ganger så høy som eksportverdien av gass, og man kunne med rette snakke om oljenæringen.

Men siden den gang har verdien av gassen steget kraftig. 2010 var året Norge produserte mer gass enn olje, og i 2015 passerte gass eksportverdien av olje. Siden har en bedre oljepris gjort at inntektene fra oljeeksport er noe høyere enn for gass. Men det store bildet viser omtrent like store inntekter fra de to.

Petoro-direktør Grethe Moen gir oss en betimelig påminnelse om at vi i større grad er gassnasjon.

For mange nordmenn er naturgass noe abstrakt og fjernt fra dagliglivet. Men for mer enn 100 millioner europeere er norsk gass en viktig del av dagliglivet. Naturgassen fra Norge forsyner europeerne med energi til varme og lys, og gass til å lage mat. Hele 98 prosent av norsk naturgass blir eksportert til EU-land. Norsk gass er i dag en viktig og pålitelig del av den europeiske energiforsyningen, og den dekker rundt en fjerdedel av EUs gassetterspørsel. Dette er noe vi i Norge skal være stolte over.

Strategisk og viktig leverandør

Det er fortsatt betydelige gassressurser igjen på norsk sokkel, mesteparten i nord. Norge er en strategisk og viktig leverandør av gass til Europa, og det kan vi fortsette å være.