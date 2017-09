Jeg har gravd meg ned i Hafrsfjorden. Jeg leter rundt i sagalitteraturen, eller i nye og gamle dokumenter som muligens kan fortelle noe om slaget i Hafrsfjord. Jeg føler på stemningen av ærefrykt ved minnesmerket «Sverd i fjell» eller når jeg vandrer i området rundt fjorden. Norges sagafjord.

Sug etter informasjon

Hva var det som skjedde her? Hvordan utspilte hendelsene seg den gangen på slutten av 800-tallet? Hva handlet slaget om, og hvordan påvirket det oss videre? Suget etter informasjon om hendelsen finnes i mange, og understreker at det er viktig å undersøke og utvikle potensialet som bokstavelig talt ligger begravet i Hafrsfjorden.

Jeg arbeider innen olje- og gassindustrien med utvikling av undervannsinstallasjoner. Jeg mener vi i oljeindustrien bør støtte opp om de videre undersøkelsene av Hafrsfjorden, og dermed bidra til at fjorden får en mer sentral og fremtredende plass i norgeshistorien. Det er når vi jobber sammen og trekker i samme retning, vi får samlet nok kraft til å få resultater. I denne sammenheng er det på sin plass å peke på noen sammenhenger bakover i tid for å vise at vi i dag fortsatt drar nytte av den utvikling som har funnet sted i gamle tider.

Alle næringsvirksomheter i Norge har nytt godt av nasjonsutviklingen, hvor ryggraden i utviklingen bokstavelig talt kan sies å stamme fra utviklingen av kjølen og seglet på vikingskipene omkring 6-700 tallet. Under vikingtiden var slaget i Hafrsfjord kanskje den mest markante hendelsen som skjedde i Norge, hvor man deretter tok de første skritt som et nytt kongerike. Desto mer jeg tenker på det, desto mer riktig virker det å samle inn mer viten om dette slaget. Vi skylder våre forfedre det, og jeg mener oljeindustrien har et særlig ansvar og gode forutsetninger for å bidra i denne sammenheng.

Nå har vi et enestående prosjekt på gang, av nasjonal interesse, hvor frivillige fra oljeindustrien skal samarbeide med offentlige institusjoner, fagfolk og pågående grundere fra IT-bransjen om å finne fram til selve slagstedet, visualisere dette for publikum og forsøke å påvise konkrete funn som kan bevise at slaget virkelig fant sted her.

Ikke kommersiell organisasjon

Kan vi gjøre enkelte funn, så vil det kunne kaste mer lys over hendelsen. Funn i Hafrsfjord skal også samarbeide med en rekke bedrifter som vil bidra med utstyr, kunnskap og kompetanse uten vederlag. I tillegg trenger vi å finansiere faktiske utgifter. Vi håper at bedriftsledere fra særlig oljeindustrien har anledning til å betale en sponsorskjerv til prosjektet, slik at vi får kastet mer lys over slaget i Hafrsfjord. Organisasjonen er ikke-kommersiell, og et eventuelt overskudd vil gå til stiftelsen Saga Heritage Foundations. Det vises for øvrig til www.hafrsfjord.org.