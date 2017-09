Kyrre Knudsen mener det er paradoksalt at en del av deltakere i klimadebatten ikke ser det store bildet. Dette er et syn jeg fullt ut deler med Knudsen – men det er det store bildet Knudsen selv ikke ser.

Oppbrukt virkemiddel

Når Knudsen legger frem det at vi skal kutte ut all norsk olje- og gassproduksjon i dag som et utgangspunkt, er jeg usikker på hvem det refereres til. Det er i hvert fall ingen partier på Stortinget som har tatt den posisjonen. Det begynner å bli et oppbrukt virkemiddel å trekke debatten så langt til det ekstreme, at egne argumenter alltid vil virke rimelige.

Så var det britene da – har norsk gass vært redningen for å redusere CO₂-utslipp i UK? I perioden mellom 2000 og 2015 har andelen fornybare kilder i strømproduksjonen i UK økt fra 3 prosent i 2000 til 25 prosent i 2015. I Skottland er trenden enda mer markant, hvor andelen fornybare kilder i strømproduksjon ligger på 54 prosent i 2016.

Kull og gass har til nå hatt samme retning. Begge har blitt en mindre del av energimiksen, og begge har blitt erstattet av fornybare kilder. Det er de fornybare kildene som har redusert CO₂-utslippene i størst grad, mens utslipp fra gass har faktisk økt med 12,5 prosent bare i 2016.

Samtidig ser vi at andel kull av energimiksen var nede i 11 prosent ved utgangen av første kvartal. Det er snart ikke mer kull igjen å erstatte.

At gass har vært og vil forbli viktig i UK i en stund fremover – det tror jeg vi kan være enige om. Likevel, skal man se på det store bildet, har landene mål og fremtidsutsikter som ikke involverer gass. Skottland skal opp til 100 prosent fornybare kilder i sin strømproduksjon innen 2020.

CCC, UK sine offisielle rådgivere på klima, slår fast at elektrisitet fra vind og sol vil være billigere enn gass innen 2020 i UK. Gass til bruk til varme i hjem og kontorlokaler har falt de siste 10 årene, primært grunnet forbedring i isolasjon og bedre varmtvannstanker. Er markedet for gass i UK virkelig noe som vil vokse de neste årene?

Demper takten av omstillingen

Å antyde at norsk gass er redningen for fremtidens arbeidsmarked på Vestlandet er i beste fall feil. I verste fall er det med på å dempe takten av omstillingen som må til for bevare Vestlandet som en ressurs og kompetansesenter også i fremtiden.