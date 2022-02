Hvorfor er Stavanger så mye mer attraktiv enn Oslo?

DEBATT: De neste 5–10 årene kan bli nok en gullalder for Stavanger-regionen.

«Med så mange innflyttere, studenter, internasjonale impulser og spennende natur – og ikke minst fornuftige boligpriser – er potensialet stort», skriver sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Kyrre M. Knudsen Sjeføkonom, SpareBank 1 SR-Bank

Ståle Økland drøfter i Aftenbladet 14. januar 2022 et viktig tema med overskriften: «Hvorfor er Stavanger-regionen så lite attraktiv?» Det er en viktig problemstilling med stor betydning for utsiktene til regionen. Men analysen det refereres til har mange nyanser, og man kunne like gjerne hatt overskriften, som over: «Hvorfor er Stavanger så mye mer attraktiv enn Oslo?»

Ikke enkelt å måle

Økland viser til en rapport fra Telemarksforskning. Stavanger-regionen er i norgestoppen på næring, men det her vært netto utflytting til andre deler av landet. Dette tolkes som at bostedsattraktiviteten er lav.

Det er ikke helt enkelt å måle attraktivitet. Telemarksforskning gjør et godt stykke arbeid for å prøve å lage et mål på bostedsattraktivitet. Kort fortalt lager man et anslag på forventet netto tilflytting. Anslaget påvirkes av jobbvekst og sentralitet. Høy jobbvekst og sentralitet, gir høyt anslag. Og motsatt. Regioner vurderes som attraktive dersom faktisk netto tilflytting er høyere enn forventet.

De som scorer høyest i analysen, har ikke nødvendigvis høy vekst, men scorer bedre enn forventet. Øverst på listen for de siste ti årene finner man Øvre Romerike, Hitra/Frøya, Moss, Røros og Arendal. To av disse nyter godt av Oslos tiltrekningskraft, én er et lakseeventyr og to scorer bra på lave forventninger.

På nest siste plass finner man Stavanger. Helt nederst finner man Oslo, som ikke innfrir høy forventning. Målt slik er Stavanger altså mer attraktiv enn Oslo. Tromsø, Bergen og Trondhjem er også langt nede på tabellen. Kristiansand klarer seg noe bedre. Det samme gjenspeiles på fylkesnivå. Viken og Agder er øverst. Trøndelag i midten. Vestland ligger lavt. Nederst er Rogaland og Oslo.

Vekst over tid sier sitt

Metoden kan gi en indikasjon på tiltrekningskraft, særlig dersom det ikke var store forskjeller i jobbvekst og sentralitet. Men forskjellene er store, og det virker lite meningsfylt å se bort fra jobbvekst og sentralitet, samt fødselsoverskudd. Urbanisering og sentralisering har lenge vært en megatrend. Man bør søke å finne et mer passende metodeverk som referanse i diskusjonen om attraktivitet.

Et litt enkelt mål på attraktivitet i en region kan være å følge utviklingen i befolkning og jobber. God vekst over tid gjenspeiler en eller annen form for attraktivitet – og gir ringvirkninger.

Oslo, Viken og Rogaland har hatt størst jobb- og befolkningsvekst de siste 20 årene. Befolkningen har økt med nær én tredel. Oljenedgangen dempet Rogaland, men befolkningsveksten siste fem år er fortsatt høyere enn 6 av 10 øvrige fylker i Norge. Nord-Norge og Innlandet har knapt hatt oppgang siste 20 år.

Regionen i en god posisjon

Stavanger har sånn sett klart seg bra og har et godt utgangspunkt. Men i en globalisert verden har konkurransen om kloke hoder, bedrifter og kapital økt, både fra inn- og utland. Overordnet påvirkes utsiktene av tilgang på folk, kapital (herunder ressurstilgang og infrastruktur) og innovasjon.

Oljeoppgangen har naturlig nok gitt regionen høy oljeeksponering og høy kompetanse som også kan brukes andre steder. Det er mange gode eksempler på at omstillingen er i gang både i tradisjonelle selskaper, som Equinor, og i nye, som Easee.

Vi er nå faktisk i en nokså sjelden situasjon med gode utsikter for den tradisjonelle oljevirksomheten, samtidig som fornybar er i kraftig vekst. De neste 5–10 årene kan bli nok en gullalder, men man må ha tilstrekkelig diversifi­sering for å unngå å bli for avhengig av en sektor.

Smart spesialisering, som UiS fronter, er et godt rammeverk hvor man videreforedler det man er god på. Det samme er MITs program for styrket innovasjon (REAP), som regionen var med for noen år siden, og som bør få mer oppmerksomhet. Kvalitet på, og samarbeid mellom, entreprenører, næringsliv, risikokapital, det offentlige og akademia påvirker innovasjonsevnen. Her kan alle parter bidra. Som ungt universitet bør det være potensial for at UiS kan styrke sin posisjon de kommende årene og at Stavanger blir en skikkelig studentby.

Aksen Stavanger–Bergen

Regionen trenger folk fremover. Det er allerede hard konkurranse om arbeidskraften. Høy tiltrekningskraft blir avgjørende, både i hva bedriftene tilbyr, men også for regionen i bredere sammenheng, som Økland peker på.

Bedre regionalt samarbeid vil styrke regionen. Trolig bør man også se mot Bergen i stadig større grad. Denne aksen er de eneste området i Norge som kan være et alternativ til Oslo. Tettere samarbeid fordrer bedre (og fortgang i) infrastruktur.

Videre vil en mer interessant, levende og inkluderende region kunne føre til at flere kommer inn, samt at lekkasjen til resten av landet dempes. Med så mange innflyttere, studenter, internasjonale impulser og spennende natur – og ikke minst fornuftige boligpriser – er potensialet stort.

Regionen er en smeltedigel med mange muligheter, men det krever også at vi som er herfra, er mer aktive, nysgjerrige og inkluderende – om vi ønsker at attraktiviteten skal øke og potensialet skal realiseres.