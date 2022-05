Så, så Aftenbladet, vi sover ikke på jobb!

DEBATT: Sandnesskolen er og var budsjettvinner i 2022, så vi sover ikke.

Det vi ikke skal gjøre er å vedta 5 millioner kroner til nye lærebøker når dette kan koste mer, vi skal ikke forskuttere for lite penger, men sikre at vi bevilger riktig.

Kristoffer Birkedal Leder, utvalg for oppvekst i Sandnes (Frp)

Det kan se ut til at Aftenbladet har glemt hva de selv har skrevet, for vi skal bare tilbake til november 2021 for å finne artikkelen de skrev hvor Sandnesskolen kommer ut som budsjettvinner i Sandnes. 11 millioner mer i 2022 og 20 millioner mer i 2023.

Aftenbladets angrep på politikerne i sin leder nylig er kanskje noe de anser som på sin plass, men jeg vil jo si at politikere som bare vedtar X antall millioner til noe uten å vite kostnaden eller om det oppfyller behovet, ville vært mer skremmende enn politikere som vil vite hva det koster før de bevilger pengene.

Styrker barn og unge

Sandnesskolen har vært gjennom omstilling. Fagfornyelsen innebærer at vi må oppdatere både bøker og lisenser for å sikre tilgang til nyeste opplæringsskrifter. La meg bare si med en gang, Sandnesskolen skal selvfølgelig få penger til fagfornyelsen, vi skal selvfølgelig sikre at elevene i Sandnesskolen har de beste forutsetningene for å lese seg opp, enten via digitale enheter og lisenser eller gjennom skolebøker.

Det vi ikke skal gjøre er å vedta 5 millioner kroner til nye lærebøker når dette kan koste mer, vi skal ikke forskuttere for lite penger, men sikre at vi bevilger riktig. I Sandnes jobber vi kunnskapsbasert, og vil vite hvor mye noe koster, hva behovet er og hva vi får for pengene vi bevilger.

Sandnes er godt i gang med å kartlegge behovet, samtidig mener jeg det er svært optimistisk av Aftenbladet å mene at lokalpolitikerne skal sitte på kunnskapen rektorene så vidt har begynt å kartlegge.

Fremskrittspartiet har gjennom fjorårets budsjett, sammen med posisjonen i Sandnes, vist at vi vil, vi skal og vi prioriterer barn og unge og skolen er inkludert. Vi har økt bevilgningene med litt over 100 millioner de neste årene, det gjorde vi allerede i fjor. Jeg er både positivt innstilt og har tro på at vi også styrker barn og unge i desember når budsjettet igjen skal lages.

Vi følger nøye med

Verken Sandnes sin administrasjon eller politisk ledelse sover i timen, vi mener bare det er både riktig og viktig å vite hvor stort behovet er før vi bevilger penger. Vi kan ikke gjøre innkjøp uten å vite hvor mye og hva vi faktisk trenger.

Etter mitt syn bør staten finansiere når det gjøres store endringer som stiller nye krav til fornying av materiell, slik som ved denne fagfornyelsen. Staten har bare finansiert muligheter for digitale enheter, noe som vil tvinge samtlige skoler til å gå for løsningen.

