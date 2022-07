Jeg skjemmes

Debattinnlegg

John Johannessen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Som god nordmann og god verdensborger skjemmes jeg av at Norge støtter Putins krigsmaskin ved å tillate to tredjedeler av russiske skip i norske havner, og at Norge tillater mottak av russiske fiskefangster og reparasjon av russiske skip. Talsmenn fra fiskeridirektoratet snakker om «internasjonale forpliktelser om å ivareta fiskeforvaltningen».

Argumentet holder nok ikke, den forvaltningen kan de bare glemme dersom ikke den russiske terroriststaten stoppes.

Steng havnene nå og bruk av de økte oljeinntektene til å kompensere de norsk-eide bedriftene som taper på stengingen. Verftene som reparerer russiske skip, kan ved politisk styring bli gitt byggeoppdrag for nye skip, oppdrettsanlegg, havvind etc. Fiskeforedlingsbedriftene kan legges om til andre produkter, med finansiering er det bare fantasien som begrenser.