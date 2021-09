Avisens dekning av sykkelrittet Tour of Norway var altfor dårlig

SPORT: Det er overraskende å se hvordan sportsredaksjonen i Aftenbladet prioriterer i sin dekning av idrettsarrangementer i regionen.

Prioriteringen som ble vist av Aftenbladets sportsredaksjon når det gjelder Tour of Norway er nesten på grensen til respektløst. Kan det være manglende kunnskap om sykling som er årsaken, spør innsenderen.

Tor Helge Skretting Tjelta

Et av Norges største idrettsarrangement og Skandinavias største sykkelritt for profesjonelle Tour Of Norway (ToN) ble arrangert som et fire dagers etapperitt fra torsdag 19. til søndag 22. august. Etappene gikk i og rundt Stavanger regionen med målganger i Sokndal, Sirdal, Jørpeland og Vågen i Stavanger. Årets felt er det sterkeste i rittets historie.

Store sykkelstjerner

Blant deltakerne i årets ToN var Jonas Vingegaard fra Danmark som ble nummer to sammenlagt i årets Tour de France, Filippo Ganna, Italia som regjerende verdensmester i temporitt og OL-sølv på bane, Ethan Hayter, England OL- sølv på bane og Matthew Walls, England med gull og sølv i OL på bane. Alle nevnte OL-medaljer er tatt under lekene i Tokyo. Walls vant for øvrig fjerde og siste etappen i ToN.

Når vi har lokale syklister som hevder seg med glans i dette selskapet, viser dette at lokale og nasjonale syklister er på et høyt nivå. I tillegg er sykling en stor idrett internasjonalt. Regionen er den største i Sykkel-Norge med landslagssyklister i de fleste grener.

Aftenbladets sportsredaksjon stilte med to personer for å sender tre timer direkte fra «Hanatrappene opp», i tillegg til egen journalist. Mosjonsløpet «Hanatrappene opp» er et kjempeflott og viktig arrangement til inspirasjon og motivasjon for å trene. Men Aftenbladets dekningen av årets ToN var elendig, ingenting verken fredag eller lørdag i papirutgaven. Mandag ble det nesten en hel side.

Skyldes dette uvitenhet?

ToN har et budsjett på rundt 12 millioner kroner, 120 frivillige som tar fri jobben i fem dager og jobber fra morgen til kveld. I tillegg var det 900 vaktpunkter i løypene disse fire dagene, hvor idrettslag får dugnadshonorar. En stor logistikk med blant annet fire startsteder og fire målområder, der alle steder skal ha mye teknisk utstyr som skal rigges opp og ned hver dag.

Hele 40 personer var i aksjon for å produsere tv-bildene som sendes ut til store deler av sykkelverden. Disse flotte tv-bildene er en fin markedsføring av regionen.

Prioriteringen som ble vist av Aftenbladets sportsredaksjon overfor ToN-organisasjonen og syklistene, er nesten på grensen til respektløst. Kan det være manglende kunnskap om sporten som er årsak til denne prioriteringen?

Jeg vet ikke hvordan det jobbes i Aftenbladets sportsredaksjon, men hva med å invitere de ulike idrettene som man eventuelt ikke har så godt kjennskap til?

