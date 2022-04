Ligger Paradis på Lagård? Nei

DEBATT: Spørsmålet skal i utgangspunktet være unødvendig å stille. Det er barnelærdom for alle som bor i Stavanger at Paradis ikke ligger på Lagård.

Aftenbladet skrev nylig en artikkel med tittelen «Slik kan det bli i Paradis.» Tittelen burde vært: «Slik kan det bli på Lagård.»

Egil Rugland Stavanger

Alle, nå ja, nesten alle i Stavanger, vet at Paradis ligger på østsiden av Hillevågsvannet. Området på vestsiden av Hillevågsvannet er Lagård. De som har problemer med denne barnelærdommen er tydeligvis tomteeiere (Bane Nor og Stavanger kommune), eiendomsmeglere og eiendomsutviklere, som alle hardnakket insisterer på at prosjekter på vestsiden knyttes til Paradis. Det er feil. Det er også historie- og kunnskapsløst.

Sjonglering med stedsnavn

Nå har Stavanger kommune engasjert tre arkitekt-team til å utforme som det heter, fremtidens Paradis-område ifølge artikkelen i Aftenbladet lørdag 9. april. Tittelen på saken: Slik kan det bli i Paradis. Tittelen skulle vært: Slik kan det bli på Lagård.

Men det er ikke bare Paradis/Lagård som er utsatt for tomteeieres, eiendomsmegleres og eiendomsutvikleres sjonglering med stedsnavn. Det gjelder blant annet Kampen, Stokka, Egenes/Eiganes, Våland, Vaulen, Mariero, Tasta, Sunde. Jeg stopper der.

Det har i denne avis med jevne mellomrom vært en ganske opphetet debatt om spesielt bruken av Paradis-navnet. Det er påfallende at verken eiendomsmeglere, eiendomsutviklere eller kommunen for den saks skyld, har deltatt i debatten. Heller ikke politikerne i utvalget for by- og samfunnsutvikling har engasjert seg nevneverdig. Tilfeldig? Neppe.

Oss kverulanter imellom

Nå er det vel noen som vil kalle oss som tviholder på det ekte Paradis, øst for Hillevågvannet, som hysteriske og kverulerende. Gjerne det.

Hvis en eller annen kan komme opp med ny info om at det faktisk heter Paradis på vestsiden av Hillevågsvannet, det vi si at Kartverket har godkjent navneendringen, gir vi oss ende over. Inntil det skjer rir vi våre kjepphester til vi eventuelt faller av. I så fall kan vi alle lure på hvor det ble av Lagård. Det ender vel da med at Lagård gravlund blir Paradis gravlund, men det spiller gjerne ikke så stor rolle for de som ligger der. Til slutt blir vel Vågen til Paradis Nord.

Burde ikke vi som er opptatt av denne navnedebatten og som bor i området, være mer opptatt av planene for utbyggingen av området på vestsiden av Hillevågsvannet, det vil si på Lagård? Det er vi. Men det er også noe som heter lokal identitet og tilhørighet. Ikke glem det.

