Jubel for biskop Anne Lise Ådnøy

Innlegget er skrevet av: June K. Bendiksen, Elin Boganes, Line Cecilie Christiansen, Anne Kalvig, Sidsel Kalvig, Cathrine Samuelsen, Kirsten Opheim, Trude Noer Mølster, Monica Johannessen Pedersen, Inger May Rusnes Skjæveland, medlemmar i Den norske kyrkje, Stavanger bispedømme

Bispedømmerådet er rasande over å ha blitt forbigått av Kyrkjerådet. Men det liberalt dominerte Kyrkjerådet er eit organ over vårt konservative Bispedømmeråd. Heldigvis – det var jo derfor me, som også utgjer grunnfjellet i Den norske kyrkja, gjekk i hopetal og røysta fram dei liberale medlemmane i rådet i 2015. Bispedømmerådet brukte fleirtalsmakta då dei innstilte Ådnøy på sisteplass av dei tre bispekandidatane, i staden for andreplass som den rådgjevande røystinga tilsa. Når Kyrkjerådet bruker si demokratisk valte fleirtalsmakt til å velja Ådnøy, er dette like legitimt.

Me er ikkje gratispassasjerar

Fleire konservative røyster har hevda at det er dei som gjer alt det frivillige og tunge arbeidet i kyrkja, og nå kan me forventa masseutmelding og kven skal då halda hjula i gang. Me trur ikkje denne situasjonsskildringa er rett – me er også del av grasrota, me som ønskjer ei open og inkluderande folkekyrkje har også verv og gjer frivillig arbeid i kyrkja. Me sit kanskje i mindre grad i innvalte verv oppover i systemet, men me er på ingen måte gratispassasjerar. Ved å vera medlemmar og økonomisk støtta kyrkja, og ved å røysta fram eit liberalt Kyrkjeråd, har me vist at me er å rekna med.

Anne Lise Ådnøy har med sin klokskap og varme fått mange til å kjenna seg heime i kyrkja. Med sin liberale teologi – men mest av alt prosessuelle undervegs-haldning til korleis me gjev meining til tradisjonar og dogme i dag – representerer ho for oss tru, håp og kjærleik. Endeleg har også dette bispedømmet fått ein kvinneleg leiar, til glede for mange, gode prestar her og oss som kyrkjelyd.

Høyra om Gud som mor

Med ein biskop for framtida, kan det henda me får høyra om Gud som mor også? Ein Gud som overskrid patriarkatet med likeverdet og kjærleiken i sentrum, er kva me og kyrkja treng. Anne Lise Ådnøy fører oss i rett retning. Me er takksame overfor Kyrkjerådet og Ådnøy, og ønskjer henne alt godt!