Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal svarer Kjell Risa 27. november om den nye bomringen rundt Stavanger. Hennes forsvar av jernringen leser vi med undring.

Det er en utfordring at fylkespolitikerne skal bestemme over trafikkbildet i Stavanger i så stor grad som de gjør. Politikere som ikke har nærhet til Stavanger eller Sandnes for den saks skyld, gjør at det er vanskelig å ha nærhet til innbyggernes hverdag. Det er ikke å ta for hardt i å si at fylkestinget har feilet fullstendig med planleggingen av hovedinfrastrukturen i Stavanger-regionen.

Omringes av betalingsmurer

Resultatet er som kjent at blant annet Stavanger sentrum og Forus omringes av betalingsmurer uten at det bygges bilvei. Ved å tvinge Stavangers bilister til å betale skyhøye kostnader uten å få noe igjen, er det naturlig å spørre om Stavanger holdes som gissel. Dette særlig når en ikke får bilvei som motytelse for å betale bompenger. Fylkesordføreren skriver at «vi kan ikkje bygge oss ut av køar og klimaproblem med å lage endå fleire og breiare vegar for bilistane». Det stiller vi et stort spørsmålstegn til. Har fylket i det minste tatt initiativ til å utvide Motorveien til seks-felt eller fylkesvei 44 til fire-felt for personbiler? Svaret på det er nei.

Når en ikke har utvidet kapasiteten på hovedveinettet i Stavanger-regionen på mange tiår, blir det feil å skylde på at det ikke er mulig. Sannheten er at det ikke er vilje i fylkeskommunen til å prioritere Stavanger og hovedveinettet for personbiler her.

Her er det mulig

Rogaland er et fylke hvor det bor i underkant av 500.000 mennesker. Et argument om at det ikke er mulig å bygge seg ut av kø, kan kun holde relevans hvor det er tale om en befolkning på mange millioner. Ikke her i byen, ikke i Stavanger, en by som har i underkant 140.000 innbyggere. Her er det mulig å bygge seg ut av kø.

Stavanger Frp savner en fylkeskommune som også står opp for Stavangers innbyggere, ikke en fylkeskommune driver med landeveisrøveri og holder befolkningen som gissel.