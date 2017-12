Teknologi fjerner ikke varme hender

I Aftenbladet 2. desember skriver Arnt Olav Klippenberg om velferdsteknologi generelt og medisineringsstøtte spesielt. Klippenberg maler et unødvendig og negativt bilde av hva dette handler om. Stavanger kommune har implementert flere velferdsteknologiske løsninger, og vi ser ikke virkeligheten han skildrer.

Det er i kommunens absolutte interesse at våre innbyggere blir ivaretatt trygt og godt.

Forvalter fellesskapets ressurser

Men la det være sagt: Kommunen er selvsagt opptatt av å redusere kostnader. Vi forvalter fellesskapets ressurser. Det er jobben vår å forvalte dem på best mulig måte. Vi vet også at kostnadene knyttet til helse og velferd vil øke i årene som kommer. Dersom vi ikke klarer å levere pleie- og omsorgstjenester mer effektivt, så vil kostnadene overskride det fellesskapet kan se seg råd til. Men disse endringene medfører ikke at våre innbyggere ikke får den hjelpen de har krav på. Endringene fører heller ikke til at vi overlater kritiske oppgaver til usikker teknologi. Det er i kommunens absolutte interesse at våre innbyggere blir ivaretatt trygt og godt.

Den viktigste grunnen til at vi innfører velferdsteknologi, er at det gir kvalitetsgevinster. Vi ser at våre løsninger gir våre innbyggere økt selvstendighet, frihet og mestring.

En del av våre innbyggere trenger å få levert medisiner på døra av våre hjemmesykepleiere. Og hver måned bruker Stavanger kommune over 3000 timer bare på å gi medisiner. Og vi gjør det fordi det er nødvendig.

Frigjør tid

Men hver måned bruker våre innbyggere kanskje titusenvis av timer på å vente på medisinene sine. Det er utfordrende å planlegge tiden til våre hjemmesykepleiere slik at alle får medisinen sin på det samme tidspunktet hver dag. Vi jobber med sårbare mennesker, og da blir det gjerne litt uforutsigbart. Men all denne ventetiden blir frigjort når en bruker medisindispenser. Medisinene kommer kl. 08.00 presis, og ikke en gang mellom 07.30 og 10.30. I tillegg til å gi frihet fra unødvendig venting, så fjerner en medisindispenser feilmedisinering i vesentlig grad. Feilmedisinering er et omfattende problem som forårsaker en stor del av alle sykehusinnleggelser.

Med en mobil trygghetsalarm kan våre innbyggere oppleve trygghet når de ferdes alene. Det gir en økt livskvalitet å kunne ta seg en liten spasertur alene, eller sammen med andre, og samtidig vite at du får hjelp hvis du trenger det. Noen mister orienteringsevnen og kan bli usikre på hvor de er. Da er det vel bra at andre kan se hvor de er og sørge for at de kommer til rette?

Velferdsteknologi er ikke for alle. Vi forholder oss til noen strenge kriterier knyttet til hvem vi tror kan gjøre nytte av de forskjellige løsningene.

Aldri langt unna

Og videre: I etterkant av et sykehusopphold eller opphold på et sykehjem er det mange som er utrygge. I noen tilfeller pleier vi å komme hjem om natten og se til at alt står bra til. Det skal vi fortsette med. Men noen synes det er litt utrygt at fremmede folk låser seg inn om natten og kikker på dem. Denne gruppa synes kanskje at det er tryggere og mindre forstyrrende at et kamera slår seg på et par ganger om natten, slik at en sykepleier kan observere hvordan det står til. Kameraet har mikrofon så vi hører pusten, og en mørkesensitiv linse så vi ser det vi trenger. Ingenting blir lagret, og tilgangen til kameraet er strengt regulert. Og vi er aldri langt unna, hvis det er behov for hjelp.

Tilby alternativer

Velferdsteknologi er ikke for alle. Vi forholder oss til noen strenge kriterier knyttet til hvem vi tror kan gjøre nytte av de forskjellige løsningene. Alle skal ikke ha en medisindispenser, de skal få medisinene levert på døra. Alle skal ikke ha et tilsynskamera, de skal ha besøk av våre hjemmesykepleiere. Hensikten med velferdsteknologi er å tilby alternativene og mulighetene som de siste års digitale utvikling gir oss. Vi tar ikke bort noe, vi legger til.