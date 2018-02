Vi vil se barnet ditt!

Kristian Jacobsen

Kunnskapsministeren vår, Jan Tore Sanner (H), vil at barnehagene skal arbeide mer systematisk med språk og læring for å sikre alle barn en god start på utdanningsløpet. Samtidig skal vi ivareta leken, som har stor betydning for livsmestring og god helse.

I Rammeplan for barnehagen står det: «Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.» (Rammeplanen s. 16).

Brudd

Det er nå brudd i forhandlingene mellom kommunenes organisasjon KS og Utdanningsforbundet om ny arbeidstidsavtale for barnehagelærerne i barnehagene. KS ønsker å videreføre tiden som ble avtalt på 1970-tallet med 4 timer planleggingstid per uke. Dette er ikke tilstrekkelig for å oppfylle dagens krav til kvalitet og innhold. Noen barnehager har klart å forhandle seg fram til noe mer planleggingstid med sin leder. Vi vil at barnehagelærere i alle barnehager skal få mer planleggingstid, slik at barna i barnehagene får det de har krav på.

Mer enn 13 minutter i uken

Vi trenger mer tid til planlegging enn hva de fire timene gir oss. Vi trenger mer enn 13 minutter per uke til å planlegge, vurdere og legge til rette for utvikling for hvert barn mellom 3 og 6 år! Vi trenger mer enn 26 minutter per uke til det samme for barn under 3 år!

Foreldrene betaler for en tjeneste, og vi som arbeider i barnehagen ønsker å gi tilbake kvalitet. Vi har valgt barnehagelæreryrket fordi vi ønsker å gi barna, i samarbeid med foreldrene, en god bagasje med seg i livet.

I en travel hverdag vet vi i barnehagen at god planlegging vinner tid og gir kvalitet på alle arenaer i livet vårt. Skal ikke barna i barnehagen ha krav på dette da???!

Så: Hei KS! Gi oss mer tid til planlegging for å gi våre flotte barn kvalitet på lek og læring i samarbeid med foreldrene! Gi oss mer enn 4 timer i uken!