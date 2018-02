Når Margret Hagerup i Høyre skriver i Aftenbladet 27. januar at fagforeningene må «ta en selvransakelse», overser hun og fraskriver seg skylden politikere selv har.

Politisk problem

Hagerup påstår at alt ansvaret om å få arbeidere fagorganisert, faller på fagforeningene selv. Det å antyde at den negative trenden i organiserte arbeidstakere ikke er et spørsmål politikere selv må adressere, er rett og slett feil holdning å ha når det kommer til arbeidspolitikk. Ethvert problem som har stor innflytelse på det norske arbeidslivet og arbeidsrettigheter, er et politisk problem og må bli sett på som det, spesielt av et regjeringsparti.

Det er sant at samfunnet er i endring, dagens problemer handler om sosial dumping, bemanningsbyrå og uønsket deltidsarbeid. Dette er problemer som mange fagforeninger og fagorganiserte jobber hardt for å forhindre, ofte i motvind, på grunn av den sittende regjeringen. Det å påstå at fagforeningsledere ikke vet hvordan arbeidstakere på arbeidsplasser har det, er absurd. Alle foreninger er satt opp for, med og av arbeidere som selv har vært i felten.

Ingen hjelp fra de borgerlige

I den samme studien fra YS som Hagerup refererer til, vises det også til at én av seks sier at grunner til at de ikke er fagorganiserte, er at kontingenten er for dyr. Dette er spesielt tilfellet for unge arbeidere. På grunn av denne avgiften får alle som er fagorganisert, et skattefradrag som hjelper med kostnadene. Etter at Høyre overtok regjeringskontorene i 2013, er dette et av de få skattekuttene de har økt, og fradraget har forblitt uendret. I dette tilfellet er det å stå stille akkurat det samme som å gå bakover, ettersom både priser og lønninger har steget har realverdien av fradraget gått ned. Samtidig går Høyre inn i regjering med Venstre som senest i november sa at de ønsket å senke fradraget til 2005-nivå, altså halvere det. Derfor er det latterlig at Hagerup mener at det er trist at antallet arbeidere som er organisert går ned, samtidig som Høyre aktivt velger å underbygge økonomiske tiltak som hjelper unge mennesker inn i fagforeninger.