Eg har med undring lest Aftenbladets orientering 2. september om bomringane. Eg er ikkje mot bompengar, men rettferdig fordeling av betalinga. Det kjem fem bomringar, + dei tre eksisterande bomstasjonane ut av Randaberg. Mellom bomringane er der eit bomfritt område – gratisområde.

Stort, bomfritt område

Området frå sør i Sola, Solakrossen-Jåttåvågen-Hinna-Mariero-Hillevåg-Tjensvoll-Madlakrossen-Kvernevik er eit stort, bomfritt område for mange. Bor du her, betaler du bare dersom du må inn i ein bomring. Dei som bur innan ein ring, må også betala når dei kjem heim igjen inn i ringen. To betalingar.

Personane i Randaberg betaler ut av Randaberg (bomstasjonane) og kan kjøra gratis inn i alle andre bomringar utan å betala meir (ein times regel) ein betaling.

I friområde som Madlakrossen, Mariero, Hillevåg, Hinna,Jåttåvågen og Solakrossen vil handelen blomstra opp.Det er eit urettferdig system. Trafikken vil klart auka i friområdet, spesielt i Sørnes-Røyneberg, Madlakrossen-Kvernevik.

Betalingstaket på 2640 kr pr. mnd. og bil (75 passeringar) utgjer kr 31.688,- for ein bil og kr 63.388,-for to bilar i året. Tenk på alle som er avhengige av to bilar, spesielt barnefamiliar. Ein kan ikkje bare visa til kollektivtilboda, for dei er langt frå gode i dag.

Lokalbefolkninga som mjølkas

Eksisterande bomstasjonar som Bråstein og Klepp skal vekk forstår eg. Bilar som kommer sørfra kan kjøra gjennom heile ringsystemet utan å betala ei einaste krone dersom dei held seg utanfor bomringane i Risavika, Forus og Stavanger. Kommer du nordfra betaler du ein gang (ut av Randaberg). Det er lokalbefolkninga som skal mjølkas for bompengar, mens gjennomgangstrafikken slepp lett unna.

Eg står igjen med nokre spørsmål?

Er dette rettferdig? Kvifor betala inn i bomringane, men ut av Randaberg? Taket på 2640 kr inkluderer det også Finnfast og komande Ryfast? Vil der bli sendt ut informasjonsbrosjyre om dette frå fylket? Det trengst. Kvifor skal bomstasjonane på Gjesdal og Klepp vekk?

Håper fylkesordføraren kunne gitt svar på desse spørsmåla.