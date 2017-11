Norge er godt i gang med digitaliseringen og derfor trenger vi flere dyktige fagarbeidere innen IT. Vi i Arbeiderpartiet mener derfor at IKT-servicefag må få økt oppmerksomhet og rett organisering. Det bør være et to-årig skoleløp, og vi må organisere det sammen med andre relevante fag – eller la det bli et eget fagområde.

Feil vei å gå

Kunnskapsdepartementet har dessverre foreslått å flytte IKT-servicefag inn under VG1 elektro og beholde det som et ettårig løp. Kunnskapsminister Henrik Asheim bekrefter og argumenterer for dette i hans svar til Arbeiderpartiet i Stortinget 14. november. Vi mener det er feil vei å gå. Det vil ikke styrke IKT-faget, og det er en ulogisk organisering av fagområdet som igjen vil svekke satsningen på IT og digitaliseringen av Norge. Vi tror at forslaget fra Utdanningsdirektoratet om å lage en egen linje for IKT og media, ville vært bedre.

Mange av de elevene som i dag velger IT, har ikke tenkt å jobbe med elektro.

Det å låse IKT sammen med elektro kan i første omgang virke logisk, men det har lite å gjøre med det elevene lærer på IKT i dag. I dag lærer de mye om blant annet drift av nettverk, datamaskiner og programvare. Argumentet for å koble disse fagene er at datamaskiner er laget av elektriske komponenter. Men det er også eltemaskiner og stekeovner. Det betyr ikke at en kokkelærling bør bruke første året på videregående til å lære mekaniske fag og elektro. Hvis du har fått hjelp fra IT-avdelingen på jobben din, så har de sikkert ikke skrudd opp maskinen, men ordnet epost, Sharepoint eller andre programvarer. Du ringer heller ikke elektrikeren din for å få hjelp til datamaskinen.

Næringen sier det motsatte

Kunnskapsministeren er ikke enig med oss eller bransjen i dette. Han sier at det antagelig også er «tilstrekkelig felles, faglig slektskap mellom Vg1 elektro og Vg2 IKT-servicefag til at dette til sammen vil styrke IKT-opplæringen i skole og bidra til at søkere til læreplass dermed har en mer relevant og attraktiv kompetanse for arbeidslivet». Da er det rart at næringen sier det motsatte i sine høringsuttalelser. Vi synes også at IKT elev Daniel Whittle Stensland i Haugesunds Avis (3.11) har svært gode poeng om motivasjonen og den faglige interessen til elevene som går på IKT i dag. Det er ikke forenelig med å slå sammen faget med elektro.

Hva med rekrutteringen?

Det bringer oss over i et annet interessant spørsmål. Hvordan vil dette bidra til rekrutteringen til IT-fagene? Vi mener det ikke vil ha en heldig effekt. For mange av de elevene som i dag velger IT, har ikke tenkt å jobbe med elektro. De vil derfor i større grad tvile på om de vil velge denne veien hvis de må gå første året på elektro. I motsatt retning ville det vært enklere om de kunne få lov til å allerede fra første klasse kunne velge IT – og få lov til å gå på denne linjen i to år. Det andre poenget er den manglende rekrutteringen av jenter til IT-fagene. Vil et år innom elektro bidra til flere jenter? Andelen jenter på elektro taler mot det.

Lytte til skolene

Norge trenger dyktige fagarbeidere innen alle fagområder. Ikke minst innen IT-fagene. Vi opplever alle en økt digitalisering og Norge ligger langt fremme. Da må vi lytte til skolene, næringen og gode elever som Daniel. Vi må sikre oss at flere dyktige mennesker ønsker å jobbe med IKT. Nettopp derfor ønsker vi at IKT som yrkesfag på videregående skole må styrkes og settes i søkelyset, ikke organiseres feil. På den måten kan vi gjøre oss selv en tjeneste for fremtiden.