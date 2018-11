Ungdommen på Kvitsøy trenger hurtigbåten

Jeg gikk ut fra videregående skole på Bryne i sommer. Året før gikk jeg på Gand i Sandnes. Min yrkesutdanning kunne jeg ikke fått ved skoler som ligger nærmere øya mi.

Raskt og miljøvennlig

Fordi mitt ønske var så sterkt og utdanningen så ettertraktet i næringslivet, så begynte min «arbeidsdag» klokka 05.00, og jeg var hjemme 17.30. Dette er over 12 timer borte! Det var hurtigbåt til Stavanger og tog videre til Sandnes/Bryne, raskt og miljøvennlig.

Dersom hurtigbåten blir tatt fra oss, vil kvitsøyungdommen ikke ha mulighet til å ta utdannelse syd for Forus, fordi vi vil komme for seint hver eneste skoledag, eller vi må flytte hjemmefra og bo på hybel slik som våre foreldre og besteforeldre måtte gjøre for over 30 år siden. Dette vil være et voldsomt tilbakeskritt.

Kvitsøy har allerede fått kuttet i to tur/retur hurtigbåtruter og har bare morgenpendleren til Stavanger samt en t/r fra Stavanger på ettermiddagen igjen. Og selv om vi ser frem til Rogfast, så er det over åtte år til vi er landfaste.

Ødeleggende for yrkesfag

Å kutte de siste turene vil sette oss tilbake til tiden før 80-tallet. Det betyr at man ikke tar Utdanningsloven og fritt skolevalg/yrkesvalg seriøst. Å kutte dem betyr også at vi ikke kan ta lærlingstillinger hvor jobben begynner før klokka 08.00. Som kjent begynner de fleste håndverkere før den tid, normalt klokka 0700. Dette vil være ødeleggende for de av oss kvitsøybuer som har eller ønsker å ta yrkesfag, noe som Nord-Jæren trenger.