I 1989 var vi på besøk i Nablus. Gatene var fulle av tungt væpnet israelske militære. Fra toalettet på fagforeningskontoret kunne en oppnå øyenkontakt med israelske soldater i maskingeværredet på taket over gata. Vi skulle besøke universitetet i byen, men det var stengt, og all undervisning forbudt. I stedet kom universitetsledelsen hjem til oss, som tyver i natten. Rett nedi gata var det et sjekkpunkt, hvor det nærmest kontinuerlig ble skutt med skarpt. Folk ble fengslet, i stort antall, uten lov og dom. Hus ble revet, Gamlebyen ble vandalisert. Sykehuset var overbefolket av ungdommer som var skutt.

Palestinske flagg vaiet

I 1993 – etter Oslo-avtalen – var stemningen snudd. Israel hadde trukket seg ut av A-områdene, som inkluderte byene, også Nablus. Palestinske flagg vaiet over alt. Ordensvernet var vennlige og bar palestinske uniformer. Universitet og skoler var åpnet igjen. Det ble bygget hus, hoteller, restauranter. Vi møtte en medrivende optimisme, og diskuterte norsk import av varer fra området, muligheter for turisme, samarbeid på gastronomifronten. Framgang virket mulig – at Israel, i tråd med avtalen, ville avvikle brorparten av bosettingene på Vestbredden, og etter hvert overlate territoriet til palestinske myndigheter.

Gavepakke

Vi tok feil. Forferdelig feil. Oslo-avtalen var i realiteten en gavepakke til de mest aggressive kreftene i Israel. Vestbredden ble delt i tre områder. Størstedelen – B- og C-områdene, ble i realiteten, dels faktisk, annektert av Israel. Hundretusenvis av israelere ble flyttet ut til disse områdene, i ulovlige bosettinger. Strategiske veier, forbudt for palestinere, ble bygd. En mengde sjekkpunkter opprettet. Muren kom, dels langt inne på palestinsk område, og bidro til ytterligere oppsplitting og rasering. Tusenvis av palestinske hus ble revet for å gjøre plass til bosettingene, veiene, muren, militære installasjoner. Daglig trakassering og terror, fengsling uten lov og dom i stor skala, ikke minst av barn, terrorbombing, stjeling av vann og ressurser, osv. osv. Lista er lang. Dette pågår nå. I åpen strid med inngåtte avtaler, internasjonal lov og menneskerettigheter.

Aftenbladet er mot boikott: «Det er mye å kritisere Israel for. Dette må løses med samtaler og diplomati». I lys av bl.a. erfaringene etter Oslo-avtalen er dette ei linje for å la Israel ture fram.

Sivilsamfunnet må ta ansvar

Aftenbladet og Olsson argumenterer i realiteten for at palestinerne ikke skal ha et håp om frihet, for at flyktningene aldri skal få vende hjem, for at Vestbredden skal bestå av små palestinske lommer i et Israel-annektert Vestbredden. For uten et betydelig press mot Israel er det åpenbart at det kommer til å skje – det skjer nå! Når regjeringene, i Norge og hos våre samarbeidspartnere, svikter, og begrenser seg til verbale protester mot Israels krigsforbrytelser, er det sivilsamfunnet som må ta ansvar. Men et slikt ansvar er ikke Aftenbladet – og det tause styret ved UiS – beredt til å ta?

For øvrig et par underordna kommentarer til Olsson: