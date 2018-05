Sokkelforeningen i SAFE i Statoil mener at Statoil er et bedre navn og at det bør opprettholdes. Statoil er meget godt innarbeidet og selvforklarende i navnet. Equinor er intetsigende, og det må en fortelling til for å fortelle hvem og hva dette er.

Mister identiteten

Vi har en mengde innspill fra ansatte som mener de mister identiteten og tilhørigheten til selskapet. Hva vil man gjøre med slikt? Samtidig konstaterer vi at et enstemmig styre med støtte fra største eier, som er dagens regjering, står bak forslaget som formelt skal besluttes på generalforsamlingen den 15. mai 2018.

Vi er av den oppfatning at navneskiftet bare er en del av en større endring, en endring vi ikke kan støtte. Selskapet er på ny i en situasjon der det går bra, man tjener mye penger og muligheter oppstår.

Regjeringspartiene vil at staten selger seg ned i Statoil. Sist ute var partiet Venstre på sitt landsmøte i april. Naturresursene og arvesølvet til salgs? Ingen god løsning med mindre stat etter vårt syn!

Statoil vil ha større avstand til sin største eier. Det er uttalt i et eget dokument for flere år siden. Hvilke selskap kan under normale omstendigheter holde største eier på avstand? Uhørt i de fleste tilfeller ellers i verden.

Vi ser også at det er færre større funn på norsk sokkel nå enn på mange år, noe som gir færre prosjekter og utbygginger for norsk sokkel om få år. Flere funn og oppkjøp er gjort ute i verden som fører til økning i investeringene ute igjen. Er det en god strategi? Hva er rammebetingelsene? Hva er den økonomiske og politiske risikoen i flere av de landene man ser på?

Vi er urolige

Et nytt og intetsigende navn, mer internasjonalisering, sannsynlig med nedsalg fra staten med dagens regjering, større avstand til staten gjennom endret strategi og færre oppgaver på norsk sokkel på sikt, er forhold som gjør oss urolige. Vi er urolige for eierskapet i Norge, urolige for sysselsettingen, urolige for strategien. Vi er urolige for Equinor!