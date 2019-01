Elever fra Sandved til Skeiane er midlertidig

I Aftenblad 16. januar skriver FAU-lederen på Skeiane ungdomsskole, Bengt Norbakken, om Sandved skole og behovet for utvidet kapasitet der. I sitt leserbrev skriver han at «…ansvarlige politikere må ta grep for å sikre alle elevene en skoleplass… »

I noen år nå har det pågått planlegging av utvidelse av antallet elevplasser i sentrum og områdene vest for sentrum. Lenge var planen en ny skole i Skogsbakken. Dette alternativet har med tiden blitt uaktuelt fordi det ikke har vært mulig for kommunen å kjøpe tomten. I tillegg er det blitt tydeligere at Skogsbakken ikke geografisk ligger til slik at den kan ta hele utfordringen.

Løsning i løpet av 2019

Bystyret har derfor mer generelt bedt Rådmannen finne løsninger på elevplasser i sentrumsområdet, først og fremst ved utvidelse og ombygging av Sandved, Stangeland og/eller Trones skoler. Et enstemmig bystyre vedtok både i september og desember at en full løsning skulle vedtas i løpet av 2019. Nettopp fordi bystyret ikke tenker kun ett år av gangen, så vil man nå ta en beslutning som man kan leve med i mange år. Som elevene på Skeiane har opplevd så er det upraktisk og litt tungvint med bygging på skolen. Bystyret ønsker derfor en samlet plan slik at man unngår unødvendig mange runder med bygging.

For å kunne gjøre endringer på Sandved skole er det krav om ny reguleringsplan. For at ikke den prosessen skal forsinke fremdriften har bystyret bestilt oppstart av reguleringsarbeidet med en gang.

Alle skal sikres skoleplass

At 7. klasse fra Sandved skole går på Skeiane ungdomsskole er en midlertidig løsning. Det er ikke en hvilepute. Alle skal sikres skoleplass, det kommer til å bli gjort endringer på skolene nær sentrum. Hvilken konkret løsning som skal bli valgt, må bestemmes i løpet av 2019 slik at det kan bevilges penger i budsjettet for 2020. I prosessen med valg av løsning vil bydelsutvalg og SU på skolene få anledning til å uttale seg.

Til slutt er det gledelig å se at resultatet av utvidelsen og oppgraderingen av Skeiane er blitt så bra. Skeiane trengte åpenbart en fornying, fra et forfall der man kunne risikere å trå gjennom gulvet pga. råte og elendig inneklima til en topp moderne skole. Siden vi overtok har vi brukt over en milliard på skolebygg i Sandnes, og de neste årene skal vi bruke mer enn en milliard til og da blant annet på Sandved.