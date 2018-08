Kommunereformen skulle være en framtidsrettet mulighetsreform som nå gir oss umulige resultater. Nye Stavanger med Finnøy og Rennesøy, mens Nye Sandnes får Forsand. Randaberg skal forbli Den grønne landsby midt i Stavanger – vårt lokale Monaco eller «Ranaco», om vi vil. Stavanger og Sandnes – med 15 km fra rådhus til rådhus og felles bolig- og arbeidsmarked, kultur- og fritidstilbud – makter ikke å finne sammen.

Paradokser

De nye strukturene er himmelvidt fra reformenes mål, som er bedre utnytting av offentlige ressurser, samtidig som tjenestetilbudet skulle kunne økes.

I Sandnes er Frp og Ap enige om to ting: De vil ikke slås sammen med Stavanger, og Frp får sin politiske motpol med på å si nei til eiendomsskatt! Ingenting ville være mer naturlig enn at kommunene på Nord-Jæren fant sammen, gjentok professor og valgforsker Frank Aarebrot under sine mange Stavanger-besøk.

Det er rimelig å tro at Sandnes-ordfører Stanley Wirak har snakket med Hadia Tajik fra Strand, mens varaordfører Pål Morten Borgli har kontaktet Siv Jensen. All logikk tilsier sammenslåing av Forsand med Strand. Men politikk er som kjent «det muliges kunst», som også kan gi umulige resultater.

Avstemninger har kraft, men Stortinget bestemmer

Vi har hatt det for godt i Rogaland – etter oljen kom.

Perspektiver

Solberg-regjeringen skriver i sin perspektivmelding at med uendrede rettigheter til offentlige ytelser og skattenivå, vil statsbudsjettet gå mot et underskudd på 5,3 prosent av fastlands-BNP eller kr 150 mrd. i 2060. Prognoser er usikre. Men trenden viser alvoret.

Harlem Brundtland III-regjeringens forslag til kommunereform i 1995 er så å si identisk med Solberg-regjeringens. Forslaget ble nedstemt av Høyre. Sp fikk da med at alle sammenslåinger måtte baseres på frivillighet. Dette gjør det svært vanskelig for Stortinget å omsette samfunnsøkonomenes tall til praktisk politikk. Så opplever vi at Ap stemmer mot – i prinsippet – sin egen reform når den kommer fra Høyre.

Frivillighet?

Hva innebærer så frivillighet? Og hva med ansvar? Vi har hatt det for godt i Rogaland – etter oljen kom. «Folk synes det går greit i Sandnes», sa byens ordfører i NRK-Rogaland etter brakvalget i 2015. Aftenbladet opphøyde Sandnes-ordføreren til «Kong Wirak» over hele førstesiden. Så skulle det bare gå noen måneder før Sandnes klatret til topps på landets ledighetsstatistikk.

På slutten av 1960-tallet ble hermetikkindustrien bygd ned, og skipsverftene fikk global konkurranse. Kommuner og næringsliv startet en formidabel samfunnsdugnad. Målet var å trekke til seg oljevirksomheten. Og arbeidet lyktes. «Se til Rogaland» hørte vi fra resten av landet om regionens pågangsmot og dugnadsånd.

Da hadde alt Stortinget bestemt at kommunene Madla og Hetland skulle inn i Stavanger. Ordførerne i de to kommunene, Arne Rettedal og Per Barkved, hadde stemt imot. Men den nye kommunen fikk nettopp den tyngden som skulle til for å kunne ta imot oljeindustrien – med Rettedal som ordfører.

En svekket region

Internasjonal uro gir nå igjen høye oljepriser. De neste tre-fire årene skal nye oljefelt bygges ut og gamle driftes. Men hva så? Sentrale hjørnesteinsbedrifter er enten solgt ut av regionen eller fortsetter som før – med utenlandske eiere – som Rosenberg og Kverneland fabrikker. Mens Aftenbladet og Skagenfondene har fått nye norske eiere. Tidligere sentrale bedrifter for «Matfylket» som Marine Harvest og Ewos er flyttet til Bergen, mens all toppledelsen i Nortura og Tine nå sitter i Oslo. Selve diamanten i Matfylket, Gastronomisk institutt, er konkurs. Norges største steinbrudd, Norsk Stein på Jelsa, er solgt til Tyskland, og fylkets grønne stolthet – Tellenes vindpark – til Blackrock i USA. Vi har for lengst mistet både tolldirektør og vegdirektør.

Rogaland ville ikke inn i region Vestland. I stedet utkjemper våre folkevalgte et knallhardt kretsmesterskap om kommunegrenser – mens de andre storbyregionene befester sine posisjoner i kampen om nasjonale ressurser. Kommunegrenser er et nasjonalt anliggende – de må trekkes for senere generasjoner. Ikke ut fra nærsyn, følelser og politiske posisjoner.