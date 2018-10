Arbeidet med den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP Forus) har vist at området kan gi vårt byområde et fortsatt godt fundament for arbeidsplasser og mangfold av næringsutvikling.

Høringsfristen for tilbakemeldinger på Forusplanen gikk ut 15. september. Vi ba om engasjement, og det har vi fått. Mediene har både fått fram hva planen skal oppnå, og flere motforestillinger er blitt reist. Vi takker for engasjementet og innspillene.

Planarbeidet har vist at Forus kommer til å spille en viktig rolle for regionens næringsutvikling i flere generasjoner. Bare innenfor kjerneområdene legger planen til rette for mer enn en fordobling av dagens antall arbeidsplasser på Forus.

Et godt sted å jobbe

Vi opplever at der er enighet om de tre hovedmålene i planen: Forus og regionen skal bli mer attraktiv for næringsutvikling. Forus skal også være et godt sted å jobbe og bo. Og ikke minst: Forus skal være klimavennlig. Økt søkelys på myke trafikanter slik at flere kan velge å gå, sykle eller reise med buss.

Vi opplever også at det er enighet om hovedgrepene i planen, om at Forus fortsatt skal ha plass til industrivirksomhet og kombivirksomheter med både industri og kontor. Og at det skal utvikles noen kjerneområder for kontorvirksomheter og med gode møteplasser.

Vi vil invitere til møter mens planen behandles.

Realistiske ambisjoner

Flere har kritisert rekkefølgetiltakene i planen. Vi vil understreke at kommunene ikke ønsker å pålegge eierne så store kostnader i form av rekkefølgetiltak at planen ikke kan gjennomføres. En av oppgavene til planen er å bringe inn nye kvaliteter, særlig i kjerneområdene. Men det skal være innenfor et ambisjonsnivå som er mulig å gjennomføre.

Medvirkning

I tillegg til høringsrunden er det gjennomført åpne informasjonsmøter med næringslivet, naboer og foreninger/organisasjoner. Kommunene har også hatt åpent kontor ved Tvedtsenteret for å informere om planen og gi de som jobber eller bor på Forus anledning til å gi innspill.

Utover høsten skal alle innspillene gjennomgås og få en grundig behandling. Vi ønsker å opprettholde en god kontakt med næringslivet i den videre prosessen. Vi vil invitere til møter mens planen behandles. Når kommunedelplanen er bearbeidet, kommer den til endelig behandling i styret for IKDP Forus og deretter til politisk behandling både i Sandnes, Sola og Stavanger.