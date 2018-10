Infrastrukturen i Ryfylke vert rasert

Kolumbus har sendt ut dramatiske rutekutt for hurtigbåtane i fylket. Dei skal nå på høyring til berørte kommunar, og sjølv om det i Aftenbladet den 17. oktober heiter «Utsetter dramatiske kutt i Kolumbus’ rutetilbud i Ryfylke», så er det ikkje kutta som er utsette, dei kjem, det er den politiske velsigninga som er utsett.

Spara pengar

Det er sjølvsagt reduserte overføringar og endra utrekningsmodellar frå staten (Solvik-Olsen), slik at ein kan spara pengar, som nå gjer at fylkets administrasjon og politikarar får nye utfordringar. «Folk flest» gjeld ikkje Ryfylkingar og i Ryfylke, her skal infrastrukturen raseras.

På Rogaland Fylkeskommune sine heimesider kan me lesa følgjande:

«Vår visjon og våre verdier. Rogaland fylkeskommune bidrar i utviklingen av et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle. Vi leverer mange og gode tjenester innen opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og næringsutvikling, hver dag hele året. Det handler om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortiden, nåtiden og fremtiden. Vi arbeider for å utvikle ett godt Rogaland.

Vår visjon. Vi utvikler ett godt Rogaland er Rogaland fylkeskommunes visjon. De overordna målene for arbeidet i fylkeskommunen skal:

Ta vare på og sikre utvikling av gode og levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland i samarbeid med kommunene og andre samfunnsaktører.

Dekke innbyggernes behov for tjenester av høy kvalitet innen opplæring, folkehelse, samferdsel, kultur og næringsutvikling.

Forvalte menneskelige, økonomiske og natur- og miljøressurser på en helhetlig og fremtidsretta måte.

Universell utforming skal være et bærende prinsipp i den fylkeskommunale planstrategien.

Verdiene våre. Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet med å utvikle fylket til det beste for innbyggerne, og de skal være synlige i arbeidet vårt.

Vi er åpne.

Vi er kompetente.

Vi viser respekt.»

Langt mellom visjon og verkeligheit.

Spørsmålet er om rutekutta kan forsvaras når ein legg visjonane til grunn for vedtaka?

Kvifor skal det alltid kuttas, og kvifor er det alltid båtrutene som skal reduseras?

Kvifor er det ikkje stimuleringstiltak for å auka talet på reisande med hurtigbåt, slik som ein gjer til dømes med bussen, ref. 10-kroners billett i Haugesund?

Ein større reduksjon i rutene og talet på båtar hadde me for ein del år sidan, då ein halverte tilbodet, og passasjertalet blei og halvert, til Kolumbus si undring. Men det har ein gløymt nå. Passasjertalet, bortsett frå skuleskyssen, er ikkje ein fast sum som ein kan senda litt med buss og litt med båt, alt ettersom. Bytte av middel, eksempelvis buss-båt-buss/tog, er stressande og tidkrevjande, og resultatet er ein heller lar vera å reisa, eller at ein set seg i bilen og kjører, men brukar meir tid og vert stempla som eit «miljøsvin». Det som ikkje står i visjonane, er at «alt» skal over på vei, då sparar stat og fylke mest pengar, samstundes som det vert dyrare for folk å ferdas.

Verdiane, for kven?

«Vi er åpne, kompetente, og viser respekt» står det så fint.