Systemets kolonisering av livsverdenen

«La andre få prøve seg», skriver journalist Hilde Øvrebekk i en kommentar i Aftenbladet 19. oktober. Det dreier seg om at det britiske selskapet Go-Ahead ble tildelt kontrakten om å kjøre toget på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen de neste ti årene.

Ser ikke skogen for bare trær

Øvrebekk har bodd i London i åtte år, og tok toget hver dag i denne perioden, men har ikke noe positivt å si om dette selskapet, tvert om: Holdt ikke ruteplanene, ruteendringer og kanselleringer førte tidvis til kaotiske tilstander i hele landet. Hvordan kan hun så likevel anbefale det britiske skandalebefengte selskapet? Jo, fordi den nyliberalismen som Margareth Thatcher gjennomførte i Storbritannia, og som bidrog til kaoset, ikke er aktuell i Norge. Vi har det stabiliserende Oljefondet. Med sin friksjonløse endringsvillighet ser altså ikke Øvrebekk at hun selv derved nettopp befinner seg innenfor den thatcherske liberalismen hun benekter. Ser ikke skogen for bare trær.

Jon Hellesnes beskriver (i På grensa. Om modernitet og ekstreme tilstander, 1994) hvordan begrepet «livsverden» («Lebenswelt») har sitt opphav hos fenomenologen Husserl, og er videreutviklet av Merleau-Ponty, Schütz, Luckmann og andre. Habermas innarbeider det i sin kommunikasjonsteori som et samlebegrep for et kulturelt overlevert og språklig organisert tilfang av bakgrunnskunnskap, normative vaner og tolkningsmønstre.

Denne livsverden utgjør den bakgrunnen vi vurderer ut fra, det «utematisk fungerende», og som følgelig er umulig å tematisere i sin totalitet, fordi vi henger fast i språket og de kulturelt overleverte tolkningsmønstrene. Den blir derfor ikke selv gjenstand for begrunnelse og kritikk, men er tvert om forutsetningen for dette. Når markedsliberalismens instrumentelle nyttemoral koloniserer vår livsverden, innebærer det at den selv ikke blir kritisk evaluert, men utgjør et uproblematisert bakteppe. «Nedbygginga av respekten for rettferd og universalistiske prinsipp går for seg i ein ekspanderande vond spiral [...] Når forfallet er kommet langt, vil også mange i mellomklassen og blant vanlege arbeidarar vere involverte i meir og mindre lysskye transaksjonar, fiktive sjukemeldingar, trygdemisbruk, svart økonomi osv.» Den systemnødvendige illusjonen er ikke rettferdighet, «[...] men håpet om å kunne nyte godt av fråværet av den», (s 89).

Må hemmes og reguleres

Man kommer ikke den liberalistiske nyttemoralen til livs bare ved kritisk moralisering, den må også hemmes og reguleres ved intensivert statsstyring. Det Hellesnes selv bl.a. anbefaler, er en utvidelse av den kritiske offentlighet som fins i Europa, og at den må få større innvirkning på politikken. Et vanskelig prosjekt i Norge, «[...] der medievaset og anti-intellektualsimen [...] trengjer unna klareringsforsøka».