Snøkanoner for helse, miljø eller økonomi?

Mandag 29. oktober kan vi lese i Aftenbladet «Nå går snøkanonene på Fidjeland». Sett ut fra et miljøhensyn skurrer dette.

Personlig har jeg ikke engasjert meg så mye i diskusjonen omkring problemstillingene om miljøendringene er menneskeskapt eller om det er naturlige svingninger. Har altfor lite kunnskaper til å ha en bastant mening på dette feltet.

Strøm- og vannforbruk

Når jeg allikevel velger å kaste meg inn i miljødebatten er det ut fra en ting jeg ikke kan huske har blitt diskutert, nemlig den utbredte bruken av snøkanoner, både i alpinbakkene og i turløyper! Hvor mye energi det går med til dette, har jeg ingen anelse om, men jeg er overbevist om at det er temmelig, store mengder. Da må en ta i betraktning både strømforbruket for å omdanne vann til snø og vannforbruk.

Å gjøre vann til snø, er bare en del av et miljøregnskap med utgangspunkt i snøkanoner. Bakgrunnen for å lage kunstig snø er å kunne tilby gode forhold i skibakkene og i turløypene, noe som i seg selv er et positivt bidrag til folkehelsen. Men, kan ikke denne mosjonen oppnås på andre måter?

Er dette miljøvennlig?

Skibakker og skiløyper ligger ofte langt fra der de store menneskemassene bor, altså må menneskene forflytte seg mange mil hver gang dette kunstige tilbudet skal benyttes. Hvor mye CO₂-utslipp fører dette til? I områdene rundt snøkanonene oppstår det og et «behov» for hytter og hoteller som også medfører stor biltrafikk og rasering av natur. Er dette miljøvennlig?

Dette høres kanskje negativt ut, ser jeg ikke alle de positive sidene med at folk får gode tilbud til friluftsliv og nærhet til naturen? Selv ønsker jeg at så mange som mulig kan få anledning til å benytte seg av jorden sin flotte natur og hva den kan bety både for fysisk og psykisk helse. Men er det ikke mulig å oppnå dette uten å måtte ty til «kunstig åndedrett»?

Savner debatt

Hyttebygging, skibakker, turisme osv. skaper stor ringvirkning med hensyn til arbeidsplasser i utkantområder som er truet med fraflytting. Det kan være positivt for lokalmiljøet. Ofte sitter nok de personene som virkelig trekker inn den store økonomiske gevinsten, et godt stykke borte fra det lokale miljøet. I dagens miljødebatt savner jeg en åpen debatt omkring disse problemstillingene. Er det miljøet, helsegevinsten eller økonomien som styrer snøkanonene? Er det laget et miljøregnskap der en tar i betraktning de momentene jeg her har listet?