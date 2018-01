Vi vil begynne med å takke alle i kommunen for det formidable arbeidet som er gjort i løpet av 2017, og vi vil takke alle som bor og engasjerer seg i og for Sandnes. Året som er omme, byr på mange minner. Hvem kommer vel til å glemme byfesten vi hadde 2. september? Blinken var en annen folkefest, med over to millioner tv-seere midt i ferien. Nordsjørittet og andre arrangementer bygger Sandnes som en attraktiv by og bo i, og det bygger Sandnes som en attraktiv forretningsadresse.

Krevende og vanskelig

Nedturen i oljevirksomheten som startet i 2014 merker vi fortsatt virkningene av. Med en arbeidsledighet på 4,9 prosent ligger vi blant de høyeste i Rogaland, og det er fortsatt mer enn 2000 arbeidsledige i Sandnes. Det kan se ut som at vi har vært gjennom det verste, det er 600 færre arbeidsledige enn for ett år siden, og bedriftene lyser ut flere stillinger. Men for de av våre innbyggere som har mistet jobben, eller for de mange unge som ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, er det krevende og vanskelige tider.

Et viktig arbeid fremover blir sentrumsplanen og kommuneplanen, at vi får planer som gir god sentrumsutvikling, nye arealer inn og som tilrettelegger for de som ønsker å bygge og etablere seg.

Vi har over flere år gjort store investeringer som har vært helt nødvendige, og i 2017 åpnet vi Rundeskogen bo- og aktivitetssenter med 61 sykehjemsplasser, to bo-tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk utviklingshemming, produksjonskjøkken, ny legevakt med øyeblikkelig hjelp-plasser, brannstasjon og skatepark på Bogafjell. Og flere viktige bygg er igangsatt og åpnes i år eller i 2019, som Figgjo skole, Skeiene ungdomsskole, avlastningsbolig med barnebolig, nye Somaheimen og snart er første spadestikk for svømmehall og to varmtvannsbasseng på Iglemyr.

Teknologiske endringer

Vi står overfor et samfunn med store teknologiske endringer, som øker både i omfang og bredde. I løpet av få år har verden gått fra å være relativt analogt til å bli stadig mer digitalt. Kommunen må og skal ta et kjempesprang i digitaliseringen av samfunnet. For eksempel vil digitalisering av byggesaksbehandling gi en mer effektiv behandling, i tillegg til å bidra til å sikre likebehandling. Deling og gjenbruk av informasjon kan gjøre skjemautfylling lettere og redusere mulighet for feil. Samtidig skal samtlige elever og lærere i Sandnes-skolen i 2018 få sin egen digitale enhet (chromebook), som blir tidenes største satsing med totalt 56,5 millioner kroner. Med dette tar vi et gigantsteg inn i den digitale framtiden.

Vår viktigste jobb siden vi overtok sammen med de andre flertallspartiene, har vært å få på plass full sykehjemsdekning, det målet er nådd, og nå setter vi nye mål. Vi ønsker å redusere ventelistene for bolig til personer med nedsatt funksjonsevne, der målet er at de som trenger bolig skal få det når de trenger det.

Legge til rette

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å fortsette satsingen med å utvikle Sandnes som en attraktiv næringslivsadresse og en god plass å bo. Og kommunen skal være en viktig aktør for å legge til rette. Et viktig arbeid fremover blir sentrumsplanen og kommuneplanen, at vi får planer som gir god sentrumsutvikling, nye arealer inn og som tilrettelegger for de som ønsker å bygge og etablere seg.

Lage en reiselivstrategi

I 2020 blir to kommuner til én. Vi gleder oss til å få til en ny og spennende kommune. Vi skal jobbe knallhardt for å få opprettholdt ferjeforbindelsen over Høgsfjorden. Den er viktig for innbyggerne, og den er viktig for turistsatsningen. Mulighetene er mange, og vi skal selvsagt videreføre regionalt samarbeid. Et steg på veien blir å lage oss en reiselivstrategi. Vi har alle forutsetninger for å bli en stor reisedestinasjon. Og spesielt med verdens attraksjoner som Preikestolen og Kjerag som en del av kommunen, må vi rigge oss for å skape morgendagens arbeidsplasser.

Til slutt vil vi gratulere Høyland ungdomsskole med Benjamin-prisen. Et synlig bevis på at vi har en skole og elever som bryr seg. Vi er utrolig stolte over denne prisen.