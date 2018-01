For undertegnede er det viktig, som også Christian Wedler er inne på (debattinnlegg den 19.01.2018 i Aftenbladet), at meninger utveksles, standpunkt og interesser brynes, og at alle parter deltar i en åpen prosess.

Sertifisert fyrtårnbedrift

På tross av at 559 mennesker spontant gir sin signatur mot raseringen, er det få som tar ordet i den offentlige debatten. Hvorfor er ikke boligbyggelaget Bate, som en sertifisert fyrtårnbedrift, med i debatten for å forklare hvordan de med denne utbyggingen, tar et samfunnsansvar og viser miljøinnsats?

Hvordan forklarer SV Betong as og de andre eierne at dette skal være et tilskudd til byens utvikling og verdibevaring? Hvorfor er det slik at selskapet/personen(e) som eier tomtene, ikke synes eller høres i debatten om hva som skal legges i grus eller bygges opp? Handler det om at kapitalinteresser er unndratt den åpne debatten fordi det er flaut? Er det slik at det som oppleves flaut, er på grensen til det uetiske?

Arkitektenes glansbilde

Hvordan er det med Aftenbladets dekning av denne saken? Aftenbladet velger å publisere innlegg, men mener tilsynelatende ikke noe. I tre debattinnlegg det siste halve året har redaksjonen valgt å bruke illustrasjoner som står i grell kontrast til innholdet i debattinnleggene.

Dette redaksjonelle bidraget/valg av perspektiv, kunne bidratt til debatt om det ble kommentert, hvilket ikke skjer. Illustrasjonen som brukes er arkitektenes glansbilde som skal selge prosjektet. Illustrasjonen viser et bygg med uterestaurant, parasoller, sol og varme. Plassen har normalt sol og varme en time hver vår og høst. Illustrasjonen lyver. Det vet arkitektkontoret, og det vet vi som kjenner området. Illustrasjonen (løgnen) blir et innlegg i debatten om ja eller nei til rasering av kulturminnet.

Tro på endring

Vi oppfordrer politikerne til å invitere utbyggingsinteressene til forhandlinger om frikjøp av området, – la terrassehagene få leve og være til stede for nye generasjoner. Det er lov å tro at vi i dag har politikere som tar ansvar for at reguleringsplanen som ble vedtatt i 2005, var feil allerede da, og må endres.

På dette grunnlaget kan uopprettelig skade forhindres, uten at noen trenger å komme tapende ut av situasjonen. Begge de grønne lungene på kartutsnittet fra Google Maps går tapt med de foreslåtte blokkene.