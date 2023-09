Difor bør du stemme ved kyrkje­valet

KRONIKK: Fleire lister i kyrkje­valet synleg­gjer konflikt­linjer i Kyrkja.

Dorrit Vignes 2.-kandidat, Open Folkekyrkje si liste ved kyrkjevalet, Stavanger bispedømme

«Bør eg stemme ved kyrkjevalet?» spør du kanskje. Ja, meiner eg, og oppmodar alle medlemmar i Den norske kyrkja i Stavanger bispedøme til å nytte stemmeretten sin.

Sidan den kristne trua kom til Noreg, har stat og kyrkje vore tett, og folkekyrkja har hatt stor påverknad på samfunnet.

På sitt beste har den organisert velgjerande tiltak i lokalsamfunn, som å oppretta skular og sjukehus, og arbeidd for betre levekår. På sitt verste med sosial ekskludering av personar som bryt med kyrkjelege normer.

Dei siste åra har det skjedd omfattande organisatoriske endringar i Den norske kyrkja. Frå at staten styrer kyrkja, har no medlemmene fått handa på rattet.

Å skilje Kyrkja frå staten er ei stor organisasjonsendring. Nye strukturar skal setjast – nye vedtakslinjer leggjast. Ei viktig del av dette er val av bispedømeråd.

Bispedømmeråd

Stavanger bispedøme omfattar geografisk Rogaland fylke. Rådet består biskopen, ein prest, ein lek kyrkjeleg tilsett og sju leke representantar.

Dersom du er medlem i Kyrkja – og ikkje er tilsett – kan du påverke valet av dei sju leke representantane – dei som representerer folket.

Målet til bispedømerådet er å stimulere og nære det kristne livet i kyrkjelydane, og det jobbar for å fremje samarbeidet mellom dei einskilde sokneråda og andre lokale arbeidsgrupper.

Kyrkjemøtet, som er dei samla bispedømeråda i landet, er det øvste demokratisk valde organet i Den norske kyrkja.

Open folkekyrkje

Open Folkekyrkje var første organisasjon som stilte eigne kandidatlister ved bispedømerådsval. Bakgrunnen var fleirsidig og utløyst av Kyrkjemøtet 2014 sin manglande vilje til å fatte vedtak om kyrkjeleg vigsel for likekjønna ektepar.

Sjølv om Den norske kyrkja hadde to likestilte syn på likekjønna samliv, nekta fleirtalet i kyrkjemøtet å forme ut ein liturgi slik at det var mogleg å praktisere to syn i saka.

Ved valet i 2015 fekk Open folkekyrkje fleirtal i fleire bispedøme. Som konsekvens kunne homofile to år seinare gifte seg i sin lokale kyrkjelyd.

Bispedømmerådsvalet

Til dette valet kan ein stemme på nominasjonskomiteens si liste, Open folkekyrkje, Frimodig kyrkje og Bønnelista.

Ved sist val stilte eg til val for nominasjonskomiteen si liste. Ingen av oss som er for likekjønna ekteskap på den lista, kom inn ved det valet. Det kom inn tre kandidatar – alle imot likekjønna ekteskap.

Grupperinga har – saman med Bønnelista – utgjort den knappe majoriteten som har ønska å halde fast ved retten til å diskriminere homofile i tilsetjingsprosessar av prestar. Eg er enormt skuffa over korleis representantane frå nominasjonskomiteen si liste har forvalta mandatet sitt i den siste perioden.

Ein kan sjølvsagt sjå mi listehopping som teikn på å vere dårleg tapar – når eg ikkje blei vald inn den eine plassen, prøver eg meg på ny på ei anna liste. Men for meg handlar listebytte om at eg mista trua på funksjonen til nominasjonskomiteen si listes, slik ordninga er forma ut i dag.

Synleggjer konfliktar

Ved sist kyrkjeval meinte eg at fleire lister aukar konfliktnivået. Fire år seinare justerer eg påstanden og meiner at fleire lister synleggjer konfliktlinjer i Kyrkja. Det opplever eg ikkje lenger som negativt.

Usemje har alltid vore del av det kristne fellesskapet. Då den kristne trua spreidde seg frå jødar til heidningar, blei eksempelvis spørsmålet om Moselovens gyldigheit sterkt debattert. Kyrkjelyden i Jerusalem, som bestod av jødar, heldt fram med å leva som jødar, sjølv etter at dei hadde kome til tru på Jesus.

Men skulle også heidningane forplikta seg til omskjering og halde Moselovas bod Nei, kom ein fram til den gongen, og la bort krav om omskjering og Moselovas bod.

På same måte som Paulus sa nei til krav om omskjering og å følge moselova, ønsker eg at dei som kallar seg «bibeltru», legg bort strenge krav som ikkje rammer dei sjølv.

Forkynne utan å trakke på folk

Sist var oppslutninga om kyrkjevalet i Rogaland på 12 prosent. Det er altfor lågt. Slik sett er det bra med vallister som synleggjer forskjellane. Men med fleire lister er det desto viktigare at alle bruker røysteretten sin.

I dette kyrkjevalet stiller grupperingar til val som ønskjer å ta Kyrkja i ei meir konservativ retning og reversere mykje av det Open Folkekyrkje har fått til.

Eg stiller til val for Open folkekyrkje og ønsker å bidra til at Den norske kyrkja held fram med frimodig å forkynne evangeliet om Jesus Kristus – utan å trakke på folk på vegen.

Om du er medlem i Kyrkja og einig i dette bodskapet, håper eg me får stemma di.

