KRONIKK: «Her blir ansatte slått, dyttet og skjelt ut», kan vi lese i en nyhets­artikkel på NRK, publisert 21. juni. Men er det sikkert at menneskene med demens er problemet? Det er på tide med avrusing av norsk demens­omsorg. Her er opp­skriften.

Mai Camilla Munkejord (t.v.) og Reidun K.N.M. Sandvik har studert demens­omsorg uten medisinering.

Mai Camilla Munkejord Postdoktor, Senter for omsorgsforskning, Vest ved Høgskulen på Vestlandet

Reidun K.N.M. Sandvik Postdoktor, Senter for omsorgsforskning, Vest ved Høgskulen på Vestlandet

Nyhetssaken på NRK understøttes av videosnutter fra en ekstra skjermet avdeling ved Økernhjemmet i Oslo. Her ser vi beboere som kjefter og skjeller, ting som kastes vegg imellom og møbler som veltes.

Men er det sikkert at det er menneskene med demens som er problemet? Kan det heller være at det er pleietilbudet det er noe feil med i norsk eldresomsorg? Altså, de institusjonspregede omgivelsene, overmedisineringen og de utrygge pleierne?

Tenk deg at det er du som har demens, og som er kommet til de siste månedene i livet ditt. Ville du helst sittet alene på rommet ditt bak vinduer som ikke kan åpnes, og ellers vandre rundt i institusjonspregede omgivelser uten mål og mening, omgitt av engstelige pleiere i uniformer? Eller ville du deltatt på lesestund i en hjemmekoselig sofakrok med en kosete katt i fanget, etterfulgt av en liten tur i ute i hagen omgitt fuglesang og duften av syriner?

Altfor mange med alvorlig demens i Norge opplever å bli utsatt for de vilkårene som vi ser dokumentert i nevnte nyhetssak.

Dagmarsminde Plejehjem i Danmark viser at det finnes en annen vei. Flere av beboerne ved Dagmarsminde har tidligere bodd på skjermet avdeling ved kommunale sykehjem, og flere av dem har tidligere vært tungt medisinert på grunn av symptomer som angst, uro, aggresjon og utagerende atferd. Slik er det ikke lenger.

Er det mulig?

Undertegnede har nettopp gjort feltarbeid ved Dagmarsminde. I tre uker fikk vi observere dagliglivet, samt intervjue både ansatte og pårørende. Vi ble overrasket over det vi fikk være vitne til av hyggelig samvær, smakfulle måltider, og ikke minst: daglige lesestunder, daglig gymnastikk og daglige spaserturer i hagen.

For, hvordan er det mulig å få til noe slikt på et sykehjem med alvorlig demente beboere, hvorav flere har vært til dels svært «utagerende» for kun kort tid siden?

Viktige betingelser er materielle omgivelser, struktur i hverdagen, samt medisinfri omsorg hvor det legges vekt på tydelighet, trygghet og ydmykhet i samhandlingen mellom pleiere og beboere.

Ikke bare Økernhjemmet, men sikkert flertallet av øvrige norske sykehjem, og ikke minst norske politikerne og myndigheter, har mye å lære dersom målet er å skape et best mulig omsorgstilbud til pleietrengende personer med langtkommet demens.

Her er oppskriften

1 Fargerikt, hjemmekoselig og velduftende

Når du trer inn i Dagmarsminde Plejehjem, kommer du først inn en liten, lys foajé. Tre meter rett frem, og du befinner deg i sykehjemmets hjerte: Et hjemmekoselig allrom inndelt i fire soner – en hvilesone, kjøkken med spiseplass, en stor sofagruppe og en åpen sone.

2 Struktur i hverdagen De første beboerne våkner tidlig og hjelpes med toalettbesøk, dusj og påkledning allerede i fem–seks-tiden. Innen klokken 09 er samtlige stelt og har spist. Etter toalettbesøk og en liten luftetur ut i hagen er det tid for felles lesestund, etterfulgt av en times gymnastikk. Klokken 11.30 er det lunsj, hvilestund, etterfulgt av te og kake, ny lesestund, en ettermiddagsaktivitet, middag og TV-stund fra klokken 18.30. Her får beboerne igjen servert en deilig kopp te brygget på roisbos, og så er det klart for legging. Innen kl. 22.00 er samtlige beboere i seng, og ved Dagmarsminde sover beboerne gjennom natten med mindre det er noe ekstraordinært.

3 God flyt i sceneskiftene Det er overgangene og ventetiden fra en aktivitet til den neste som er særlig utfordrende når man har å gjøre med mennesker med fremskreden demens. Ved Dagmarsminde flyter dagene overraskende fint, godt hjulpet av nettopp strukturen som angir hva som skjer når, samt bevisst bruk av musikk og klar kommunikasjon fra pleiernes side. Så, i de ukene vi er til stede, så er morgenstellet og frokosten gjennomført innen klokken ni. Og mer eller mindre på slaget halv ti starter høytlesningen, og en time senere starter gymnastikken. Understøttet av rytmisk og munter musikk fra høyttalerne ruller beboerne på skuldrene, strekker på armene, og «går på sittetur». Noen sitter i ringen uten å bevege seg, mens andre gjennomfører de fleste øvelsene. Når ballen tas frem, våkner selv de to-tre beboerne som er i den avkreftende fasen til. «Sara, nå kaster jeg ballen til deg! Er du klar til å ta imot?» spør pleieren; hvorpå Sara griper ballen og kaster den elegant videre til en av de andre beboerne, eller tilbake til pleieren. «Wow», tenker vi. «Er det mulig?».

4 Medisinfritt May Bjerre Eiby, leder og gründer av Dagmarsminde, mener at ett problem ved mange av dagens demensavdelinger, er at beboerne blir utrygge om de er i institusjonspregede omgivelser. Og så er det ofte slik at de kjeder seg. Kjedsomhet fostrer uro og forvirring som kan komme til overflaten som ubehag eller fysiske smerter, og så begynner man typisk på medisinkjøret. Det gjelder ikke bare for Danmark. Også i Norge brukes det i snitt fem-seks preparater per beboer, ved noen sykehjem betydelig mer, og dette uten at vi har innsikt i bivirkningene som denne medisineringspraksisen kan føre til. Men i videosnuttene fra Økernhjemmet kan gi oss noen hint. Ved Dagmarsminde er noe av det første som skjer etter innflytting, at beboerne, i samråd med legen, tas av alle medisiner som ikke er livsnødvendige. Avrusning kan man nesten kalle det. Kun tre av de ti beboerne som bor på Dagmarsminde akkurat nå får medikamenter, og da 1-2 preparater hver. Psykofarmaka for å berolige beboerne brukes ikke. Smertelindring brukes knapt, og da kun dersom beboerne rent faktisk har smerter som følge av et fall eller en og annen sjelden hodepine eller episode av magevondt som ikke kan lindres på annet vis.

5 I ett med naturen Et annet viktig moment er beliggenheten: Dagmarsminde ligger på landet omgitt av en hage. Hagen blir brukt fordi den er helt trygg. I hagen er det flere sittegrupper, blomsterbed, en liten jordbæråker i kasser i hoftehøyde, og en paviljong. Videre er det kaniner, en liten hønsegård hvor beboerne kan plukke egg, og det er en liten innhegning med tre trivelige geiter. I tillegg bor det både en kosete katt og en vennlig hund der.

Kan vi lage noen dagmarsminder i Norge også?

Kanskje kan vi lage noen Dagmarsminder her i Norge også? Da trenger vi, i stedet for dagens megastore institusjonspregede kolosser, å bygge flere små og hjemmekoselige sykehjem med vanlige møbler, friske blomster, fin musikk og malerier på veggene. Omgivelser som legger til rette for fellesskap, struktur og medisinfri omsorg hvor det legges vekt på tydelig, trygg og ydmyk kommunikasjon fra pleiernes side. Inntoning, kan man kalle det.

Og når tiden er inne kan vi la beboerne få avslutte livet i ro og fred, gjerne på en solseng i hagen når det er mildt og sommervær, kanskje med katten liggende ved fotenden. For det kan faktisk være godt å være gammel og demenssyk når livet feires, og når døden omfavnes når den banker på. Og nei, det koster ikke skjorten. Prisen for å drive Dagmarsminde er ikke mer pr beboer enn ved de kommunale sykehjemmene. Demensomsorg kan rett og slett gjøres på en radikalt annen måte. Den problematiske atferden vi ser på videosnuttene på Økernhjemmet er et symptom på manglende trygghet, på at grunnleggende behov ikke er dekket. Norsk demensomsorg trenger avrusning. Nyhetssaken fra Økernhjemmet viser at det haster.