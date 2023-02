Får vi kraftunderskudd kan vi ikke planlegge nye storforbrukere

DEBATT: Summen av alle nye, ønskede energiforbruk vil snart overskride energiproduksjonen i Norge. Dette har vært tydelig i mange år, men både Statnett, Statkraft og politikere har avfeid bekymringen. Helt til nå nylig. Nå er det altså underskudd om 3 år! Hvor har de ansvarlige vært i disse årene?

Slik det er blitt nå, kommer forbruket før produksjonen, og det går ikke. Enkel elektroteknikk. Og, det gir i hvert fall ikke lavere strømpriser.

Svend Øvrebekk Siv.ing., elkraft

Det høres ut som om det er en naturlov at forbruket skal stige ut over alle grenser. Kraftunderskudd har vi når produksjonen er mindre enn forbruket. Den situasjonen har vi ikke i dag, og vil heller ikke ha den om forbruket holdes i sjakk. Produksjonen er tilstrekkelig, og den vil øke framover. Bare ikke fort nok når alle skal ha mer elektrisk energi innen kort tid, særlig mange utenlandske aktører.

Enorme mengder må til

Alle påstår at det haster, men gjør det egentlig det? Noen må spørre seg om hvilke konsekvenser det får om det ikke tas styring nå. Det er plutselig blitt helt legitimt å snakke om vindkraft på land, og investeringsfond i USA våkner til liv med en gang.

Det er enorme energimengder som må framskaffes, mye mer enn de fleste av oss klarer å fatte. Equinor alene ønsker 10 TWh i Nordsjøen, og det er 4–5 ganger Stavanger bys forbruk. Sauda vil bruke elektrisk energi i elektrolyse og antyder 6 TWh alene, med store tap. De antyder at tapene (spillvarme) kan utnyttes, men da glemmer man at Sauda ikke er en storby. Samme prosessen ønskes i Porsgrunnsområdet, av Hydro. Der går det med nye 4 TWh. Osv., osv. Det typiske er at det er utenlandske eiere som står bak, og skal utnytte vår natur og vår stabile, og litt naive, politiske situasjon. Statnett antyder ønsker på minst 40 TWh, og det er overhodet ikke mulig å framskaffe slik produksjon før 2030. Alle påstander om noe annet er bløff.

Se på forbruket

Når det oppstår ubalanse mellom produksjon og forbruk, må man som regel øke produksjonen. I dagens situasjon har man imidlertid muligheten til å se på forbruket i stedet. De store uttakene er ikke reelle ennå, de er tross alt bare planer. Det er ingen naturlov at det kommer 40 TWh ekstra forbruk om 3 år. Det er fullt mulig å se på muligheten for å utsette store deler av disse utbyggingene. Elektrifisering av Nordsjøen er ikke et bidrag til reduserte utslipp, uansett hva bestilte rapporter sier. Og, det kan uansett utsettes. Storstilt produksjon av hydrogen og ammoniakk bør kunne utsettes til vi eventuelt har klar produksjon. Datalagring bør omfatte norske behov, ikke utenlandske.

Hvis det er så at havvind, rehabilitering av vannkraft og energiøkonomisering kan gi et godt overskudd om 10–15 år, bør noen sette opp en prioriteringsliste for hvem som skal få først, og sist. Slik det er blitt nå, kommer forbruket før produksjonen, og det går ikke. Enkel elektroteknikk. Og, det gir i hvert fall ikke lavere strømpriser!