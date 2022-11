Sammen må vi lage et historisk spel som setter oss på kartet!

DEBATT: Nå må politikerne ta igjen det de tidligere har forsømt og investere i denne type kunstneriske innslag som er egnet i å fremkalle en stolthet over hva menneskene her i Rogaland fikk til lenge før vår tid.

Vi har allerede fått vårt eget Stiklestadspel i Rogaland, gjennom Rygekongen. Nå gjenstår å få det oppført på nytt, til allmenn glede og nyttig kunnskapsutvidelse for barn og unge i en mer og mer historieløs tid.

Torgrim Titlestad Styreleder for Hafrfjordspillene, professor dr.philos

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Initiativene må ikke bare overlates til de offentlige institusjonene som teater og museer og politikernes egne lukkede forum. Frivillighetens representanter må inkluderes fra begynnelsen av på en helt annen måte enn vi hittil har sett.

Teaterregissør Torfinn Nag hadde nylig et innlegg i Aftenbladet der han luftet noen viktige tanker om betydningen av innsats fra offentlige myndigheter for å kunne få til historiske festivaler og forestillinger som viser frem regionens historiske betydning i vikingtid. Han kritiserer myndighetene i Sør-Rogaland for å vise altfor lite ansvar for slike initiativ. Han viser også til egne oppsettinger om Harald Hårfagre og Hafrsfjord i 2007 og 2009 – som hadde en forbausende likhet med de ytre rammene til Hafrsfjordsspillene, som plutselig ikke fikk offentlig støtte.

Først med utendørs opera

Stiftelsen Hafrsfjordspillene var i 2005 den første arrangøren av utendørs opera og vikingleir med mer i Hafrsfjord og i landet ellers. Hundrevis av frivillige stilte opp igjen og igjen. Vi begynte med Erling Skjalgsson gjennom operaen Rygekongen, men var allerede i gang med å utvikle et kommende manusopplegg basert på Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord. Vi ga en smakebit gjennom et spel om Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord i 2006. Den landskjente Stiklestad-regissøren Arnulf Haga regisserte Hårfagre-opplegget. Godt over tusen personer var samlet på Hafrsfjordspillenes fremvisning av slaget i Hafrsfjord i Møllebukta allerede i 2006.

Nå nærmer nye jubileumsarrangementer seg og vi håper på nye seriøse opplevelser av vår gamle historie i Møllebukta. Et viktig år blir 1000-år minnet om Erling Skjalgssons død i 2028. Dramaet om ham, «Rygekongen», har allerede vært fremført flere ganger – med enestående tilbakemeldinger. Aftenbladet fremsa på lederplass ønske om at «Rygekongen» og vikingleiren måtte bli en årlig foreteelse. Rasmus Reeds spillanmeldelse i Aftenbladet lød: «Operaen Rygekongen står i sentrum ... et verk det står respekt av ... Det er eit imponerende prosjekt som er sett i sving.»

Sett opp Rygekongen igjen!

Tusenvis av barn og unge fikk vikingtiden levendegjort på nært hold i autentiske kostymer. Sangstjerner med internasjonal standard fremførte ypperlig operakunst til fullsatte tribuner. Regissøren Arnulf Haga som har regissert mange Stiklestadspel i Verdal, sa: «Blir like stort som Stiklestad». Kultursjefen i Stavanger fulgte opp fra scenekanten i 2006 at Rogaland endelig hadde fått sitt eget Stiklestadspel. I sin hilsen fra ordfører Leif Johan Sevland i 2006 het det: «Rygekongen har en nasjonal dimensjon, idet den representerer opptakten til Olsokspelet på Stiklestad. Ifølge sagaberetningene var det Olav Haraldssons drap på Erling som utløste bondehærens vrede og hevnlyst, og som gjorde at Olavs udåd ble hevnet på Stiklestad.»

Vi har allerede fått vårt eget «Stiklestadspel» i Rogaland, prøvet og populært, «Rygekongen». Nå gjenstår å få det oppført på nytt, til allmenn glede og nyttig kunnskapsutvidelse for barn og unge i en mer og mer historieløs tid. Hafrsfjordspillene har mer på lager både om Erling Skjalgsson og Harald Hårfagre. La meg kort minne om Harald Dovrefostre (Hårfagre) som ble en suksess på Sola i 2019, like før pandemien slo til. Stykket om gutten Harald Hårfagre var ment som en opptakt til rikssamlingsjubileet i år.