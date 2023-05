Vi bør tenke nøye over hvem vi skal synes synd på i Sandnes. Borgli eller fire forsømte barn?

Hvem skal vi synes synd på? Borgli eller fire barn med grusom oppvekst?

DEBATT: Vi bør tenke nøye gjennom hvem vi bruker tårene våre på i Sandnes. Og hva vi fyller ordet å krenke med.

Wirak tar nesten til tårene når han i media forsvarer Borgli, men tårekanalene virker tørre i møte med saken om fire søsken som har gått til sak mot Sandnes på grunn av en tapt barndom.

Gunnar Jan Johnsen Sandnes

Etter Aftenbladets artikkelserie om varaordføreren i Sandnes sine eskapader i forholdet til eieren av firmaet Seabrokers, har Borgli stått frem og uttrykt at det ikke har vært noen økonomiske forhold mellom han og leder og eier av Seabrokers.

Om habilitets nivået kan diskuteres, må det gå an å stille spørsmål om moralen i disse sakene. Det må settes større krav til en «nestleder» i vår kommune enn det som bekjennes i denne saken.

Hvorfor var det så viktig å kjempe for habilitet i flere saker? Borgli mener å bli uthengt av avisen. Han mener å bli krenket. Forfatteren Anne B. Ragde sa i et intervju at hun var lei av ordet krenket. «Krenket er det verste ordet jeg vet om. Det brukes som våpen. Det brukes som et lynhett våpen. Det er helt grusomt.»

Wirak, sjefen i Sandnes, forsøkte seg på et «kupp» i siste formannskapsmøte der han ba alle gruppelederne å undertegne en støtteerklæring til Borgli.

Heldigvis gikk ikke dette Wiraks vei, opposisjonspolitikerne avviste dette kontant. Spesielt berømmes Heidi Bjerga og Kenny Rettore. Det er viktig å være bevisst på at et godt fungerende demokrati er avhengig av en aktiv og pågående opposisjon. Noe som til tider har vært fraværende i Sandnes.

Leser i Aftenbladet og Sandnesposten at Wirak nesten tar til tårene når han tar Borgli i forsvar og beklager seg over Aftenbladet sin «uthenging» av varaordføreren. Like etter denne saken legger kommunen opp til å anke tingrettsdommen der fire søsken ble tilkjent erstatning etter en forferdelig oppvekst i Sandnes.

At en går til dette skrittet med å anke til Lagmannsretten er det mange som protesterer på og mang en tåre blir felt overfor disse barna, men Wiraks tårekanaler var visst tørre når denne saken ble behandlet. Ordførerduoen opplever det som en tragedie når Aftenbladet viser oss hvordan varaordfører Borgli har vandret i grenseland med sine kontakter og beslutninger. Men i saken om de fire barna som har gjennomgått dette helvete i sin oppvekst, stevner Wirak frem som om det var en erstatningssak som gjelder effekter, mens det vitterlig er en sak som omhandler fire personer som fikk sin barndom og sine videre liv ødelagt. Forstå handlemåten til Sandnes kommune den som kan.

Det er befriende å tenke at vi slipper Stanley Wirak som ordfører i Sandnes fra høsten av. En slutter ikke å bli forundret over uttalelsene fra den kanten. Når Borgli sier han ønsker å bli ordfører i Sandnes, får vi inderlig håpe at det er så mange «voksne» i nytt kommunestyre at vi får inn andre kandidater til denne jobben.

