Full panikk hos Kari & co

Finansieringen av tiltaket har ingenting med politiske prioriteringer å gjøre, her har de tenkt å tømme kommunens sparekonto for 200 millioner kroner i året, uten en plan for hva som skal skje når kassen er tom.

Mathias Renberg Stavanger

DEBATT: Mandag ble det klart at flertallspartiene i Stavanger innfører skattefinansiert kollektivtransport for innbyggerne i kommunen. Hele pakken lukter av desperat valgkamp.

Det kan godt være at konklusjonen etter en grundig utredning ble at man skulle innføre gratis kollektivtransport for Stavangers innbyggere. Men å starte med konklusjonen før vi vet hvilken problemstilling den svarer på, om dette er den beste måten å bruke 200 millioner kroner på for å få flere til å reise kollektivt, lukter panikk.

Politiske kommentatorer, blant annet Hilde Øvrebekk og Trond Birkedal, har varslet at det ikke ser ut til at dagens flertall får fortsette etter høstens valg, noe samtlige meningsmålinger synes å bekrefte. Da er det ikke rart at man får panikk og gjør det man kan for å prøve å skaffe seg velgere. Men å kjøpe seg stemmer med å ukritisk bruke 200 millioner kroner fra kommunens sparekonto, er uansvarlig.

Dersom formålet med vedtaket er å få flere til å sette fra seg bilen, har vi nok av forskning som viser at gratis kollektivtrafikk ikke er løsningen. En normal prosess ville være å sende en bestilling til kommunedirektøren som lyder «Hvordan kan vi få ned biltrafikken i Stavanger og samtidig øke kollektivandelen?», så vente på utredningen og derfra gjøre vedtak i tråd med kunnskapsgrunnlaget. I stedet flesker man til med et forslag over bordet, uten utredning, uten at fylkeskommunen er koblet på eller Kolumbus er tatt med på råd, og med en voldsom hast om at det skal innføres i løpet av 39 dager.

Finansieringen av tiltaket har heller ingenting med politiske prioriteringer å gjøre, her har de tenkt å tømme kommunens sparekonto for 200 millioner kroner i året, uten en plan for hva som skal skje når kassen er tom. Det blir spennende å se om velgerne lar seg blende av denne handlekraften, det er i hvert fall et skudd for baugen til de som håper på mer langsiktighet og ansvarlighet i politikken.