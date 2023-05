Går det ikke an å tenke mer fred og dialog?

«Vi forbereder oss jo på en neste krig i og med denne vanvittige opprustningen», skriver Nikolai Selvik. Her generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg.

Nikolai Selvik Sauda

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet skriver Seniortanken 20. mai at forsvarskommisjonen viser rett vei. Gjør de det? Putin har sørget for at Russland vil ligge med brukket rygg i mange år. Han taper både militært, økonomisk, politisk og sosialt, folk rømmer. Altså på alle fronter.

Så hvem er nå vår fiende? Vi forbereder oss jo på en neste krig i og med denne vanvittige opprustningen! 31 Nato-land skal bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet i våpen og militær. Går det ikke an å tenke mer fred og mer dialog og prøve å unngå flere kriger?